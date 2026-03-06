Aabe iyo hooyo Soomaali ah iyo carruurtooda oo lagu dilay Finland – Sidee u dhacday?

Helsinki (Caasimada Online) — Booliska dalka Finland ayaa maxkamad weydiisan doona in xabsiga lagu sii hayo oday 71-jir ah, kaas oo looga shakisan yahay inuu si ula kac ah dab u qabadsiiyay qeybta ay ka degan yihiin dhisme dabaq ah, falkaas oo galaaftay nolosha shan qof oo isku qoys ah oo kasoo jeeda Soomaaliya, sida ay sheegeen baarayaasha kiiskan.
Masiibadan ayaa ka dhacday dhismahan la deggan yahay oo ku yaalla xaafadda Pähkinärinne ee magaalada Vantaa, taas oo dhacda waqooyiga caasimadda Helsinki, waaberigii hore ee subaxnimadii Talaadada. Adeegyada gurmadka degdegga ah ayaa qaylo-dhaanta helay abaaro 5:41 aroornimo (0341 GMT), iyagoo markiiba xaqiijiyay in dabku uu ahaa mid aad u xooggan oo si xawli ah u faafayay.
Qiiq isku shareeray jaranjarada dhismaha ayaa xiray waddooyinkii ay ku baxsan lahaayeen dadkii deganaa dabaqyada sare. Shan qof oo kala ah; aabaha iyo hooyada oo da’doodu u dhexayso 30 ilaa 40 jir, iyo saddex carruur ah oo ay dhaleen oo da’doodu kala tahay saddex, lix, iyo siddeed jir, ayaa ku neef-qabatoobay sunta gaaska ee ka dhalatay qiiqa xilli ay isku dayayeen inay baxsadaan.
Ilmo dhowaan-dhalad ah oo isla qoyskan ka tirsan ayaa ka badbaaday musiibadan, waxaana laga dhex helay meydadka agtooda. Ilmahan yar ayaa loola cararay isbitaalka, xaaladdiisuna weli waa mid aad u liidata.
Ninka falkan lagu tuhmayo, oo ah oday u dhashay dalka Finland, da’diisuna ay 70-meeyo tahay, isla markaana deganaa dhismahan, ayaa iskiis u aaday booliska oo goobta ku sugnaa isagoo isu dhiibay. Waxaa la filayaa in Jimcaha la horgeeyo maxkamadda degmada, halkaas oo boolisku ay dalban doonaan in uu xabsiga kusii jiro inta baaritaanku socdo.
Sida ay sheegtay Sanna Rentola, oo ah madaxa baarayaasha kiiskan, falkan ayaa loo baarayaa sidii shan kiis oo dil bareer ah, laba isku-day dil, iyo dab-qabadsiin ula kac ah. “Boolisku waxay hal mar su’aalo weydiiyeen eedeysanaha, waana ay sii wadi doonaan baaritaannada dheeriga ah,” ayay tiri Rentola oo war-saxaafadeed soo saartay.
Caddeymaha hordhaca ah ee la helay ayaa muujinaya in dabka si ula kac ah loo shiday, isagoo ka bilowday guriga eedeysanaha ee ku yaalla dabaqa labaad, ka hor inta uusan ku faafin dhismahan oo ka kooban lix dabaq.
Mas’uuliyiinta ayaa ilaa hadda meesha ka saaray in falkan uu salka ku hayo nacayb ka dhan ah dadka soo-galootiga ah. “Ma jiraan wax muujinaya ujeeddo cunsuriyadeed,” ayay Rentola u sheegtay suxufiyiinta, iyadoo intaas ku dartay in qoyska Soomaaliyeed aan iyaga si gaar ah loo beegsan, balse ay la mid ahaayeen dadka kale ee dhismaha deganaa ee khatarta wajahay.
Si kastaba ha ahaatee, eedeysanaha ayaa leh diiwaan dembiyeed hore oo la xiriira falal rabshado ah.
Wargeyska maalinlaha ah ee Ilta-Sanomat ee kasoo baxa Finland ayaa weriyay in ninkan uu horay u galay dambi isku-day dil horraantii sanadihii 2000-aad, markaas oo uu mindi ku weeraray haweeneydii ay isqabeen.
Sidoo kale, maxkamad ayaa sanadkii 2014-kii ku xukuntay inuu wejiga ka garaacay isla haweeneydaas kadib markii ay kala tageen. Boolisku si faahfaahsan ugama hadlin taariikhda eedeysanaha ee ka baxsan wixii la xiriira kiiskan taagan.
Afar qof oo kale oo dhismaha deganaa ayaa ku dhaawacmay dabka, iyadoo mid ka mid ah xaaladdiisu ay aad u liidato. Mas’uuliyiinta ayaa daad-gureeyay dhammaan dadkii deganaa dhismahan, waxaana gebi ahaanba la xiray oo ciidamo la dhoobay dhismihii gubtay.
Musiibadan ayaa si weyn u ruxday magaalada Vantaa, si gaar ahna dhaawac weyn ugu noqotay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Finland. Vantaa waa magaalada afaraad ee ugu weyn dalka Finland, waxayna ka mid tahay degmooyinka ugu dadyowga kala duwan dalkaas, iyadoo ku dhawaad boqolkiiba 29 dadka degan ay ku hadlaan afaf qalaad oo aan ahayn luqadda hooyo ee dalkaas.
Soomaalida ayaa ka mid ah jaaliyadaha ugu faca weyn waddankan dhaca waqooyiga qaaradda Yurub, iyadoo badankood ay yimaadeen horraantii 1990-meeyadii kadib markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Maamulka maxalliga ah ayaa si degdeg ah u diyaariyay hoy ku-meel-gaar ah iyo taageero dhanka dhimirka ah oo la siinayo dadkii ku barakacay dabkan. Magaalada ayaa sidoo kale qaban-qaabisay barnaamijyo taageero wada-sheekaysi ah oo laga sameeyay iskuullada iyo xanaanooyinka maxalliga ah, si loo caawiyo ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha inay u adkeystaan xanuunka naxdintan.
Kaniisadda Hämeenkylä ayaa qabatay kulan baroor-diiq ah oo u furan bulshada, halka xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed ay isugu soo baxeen masaajidda deegaanka si ay ugu duceeyaan dadkii dhintay.
Booliska ayaa caddeeyay in baaritaanka hordhaca ah uu weli marayo heer bilow ah, uuna qaadan karo dhowr bilood in lasoo afjaro.
“Tirada eedeymaha dambiyada iyo falalka kale ee soo baxa waa kuwo dib-u-eegis joogto ah lagu sameyn doono markasta oo uu baaritaanku hore u socdo,” ayay tiri Sanna Rentola.