Ciidamada Puntland oo dagaal kula wareegay xerada PSF ee Gaalkacyo

Gaalkacyo (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal culus oo saaka ka dhacay duleedka waqooyi bari ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaas oo u dhexeeyay ciidamada PSF-ta ee taabsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Puntland.
Dagaalka oo aroortii hore qarxay ayaa lagu oo warramayaa inuu qaatay saacado badan, iyada oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay kamid yihiin hoobiyeyaal ku dhacay xaafado ay dagan yihiin dad shacab ah.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Daraawiishta Puntland oo dagaalka qaaday ay gudaha u galeen xerada ay daganaayeen ciidamada PFS, kadib markii halkaasi laga saaray ciidamadii ku sugnaa.
Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayay Puntland kusoo bandhigtay gaadiid dagaal iyo hub oo xerada yaalla, isla markaana la sheegay inay lahaayeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee PFS ee taabasan dowladda dhexe.
Sidoo kale, warbaahinta deegaannada Puntland ayaa tebisay in qaar kamid ah ciidamada PFS-ta ee dagaaka ku jiray ay is dhiibeen, waxaana weli xaaladdu ay tahay mid kacsan, iyada dhaq-dhaqaaqyo laga dareemayaa Gaalkacyo.
Si kastaba, Dagaalkan wuxuu daba socdaa hub la sheegay in Talaadadii ay dowladda Soomaaliya ka dajisay koonfurta Gaalkacyo, kaas oo ay Puntland sheegtay in loogu talagalay in loo gudbiyo deegaannadeeda, si loogu abuuro xasillooni darro.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kacsaneyd xaaladda deegaannada Puntland, kadib markii ay ka bilowdeen dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo oo u dhexeeyo Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland.