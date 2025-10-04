DEG DEG: Ciidamada DF iyo kuwa Uganda oo la wareegay Awdheegle

Muqdisho (Caasimada Online) – Faah-faahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgal qorsheysan oo ay maanta si wadajir ah u fuliyeen ciidamada Xoogga dalka iyo Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AUSSOM ee Soomaaliya, kaas oo lagula wareegay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamada huwanta ayaa goordhoweyd gudaha u galay magaalada, waxayna ka wadaan howlgal amni xaqiijin ah, sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.
Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in qabashada Awdheegle ay qayb ka tahay in lasii ballaariyo howlgalka loogu magac daray “Duufaanta Aamusan” ee lagu doonayo in lagu xoreeyo deegaannada gobolka Shabeellaha Hoose ee Maamulka Koonfur Galbeed.
“Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS) iyo Ciidamada Difaaca Uganda ee qeybta ka ah hawlgalka AUSSOM ayaa saaka gudaha u galay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyagoo sii wada howlgalka qorshaysan ee “Duufaanta Aamusan” ee lagu xoreynayo deegaannada ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka Khawaarijta Al-Shabaab” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Wasaaradda gaashaandhigga ma shaacin haddii uu jiro khasaare la gaarsiiyay Al-Shabaab ama dhankooda in askar uga dhinteen howlgalka saaka lagu qaaday degmada Awdheegle.
Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaa aagga degmadaasi oo ay haatan fariisimo cusub ka sameysteen ciidanka dowladda iyo kuwa Uganda.
Awdheegle ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyay gacanta ku haysay kooxda Al-Shabaab oo dhibaato ku haysay dadka deegaanka, iyada oo gubtay inta badan guryihii shacabka.
Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu xooggan ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin saldhigyo iyo fariisimo, waxaana ciidamada xoogga dalka muddo dheer ka wadaan dagaallo iyo howlgallo joogto ah oo ka dhan ah kooxdaasi.
Howl-galka maanta la fuliyay ayaa qayb ka ah dadaallada ciidamada Xoogga ay ku xoojinayaan gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada Sh/Hoose.
Horay ciidamada ayaa u xoreeyay deegaannada Bariire, Sabiid iyo Caanoole, halkaas oo dagaallo ka dhacay lagu jabiyay maleeshiyaadka Khawaarijta.
Waxaa kale oo jirtay in la burburiyay gaadiid ay qaraxyo kasoo buuxiyeen Al-Shabaab oo ay damacsanaayeen inay ku weeraraan fariisimaha ciidamada, balse laga hortagay.