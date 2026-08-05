DEG DEG: Dagaal culus oo ka qarxay magaalada Gaalkacyo kadib markii….

Gaalkacyo (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka aroortii hore uu dagaal culus ka qarxay waqooyi bari magaaladaasi, kaas oo u dhexeeyo ciidamada Puntland iyo kuwa PSF-ta ee taabacsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay weerareen fariisimo ay ciidamada PSF-ta ku leeyihiin bariga Gaalkacyo, waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaal toos ah.
Labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hub culus oo ay kamid yihiin hoobiyeyaal lasoo wariyay in qaarkood ay ku dhaceen xaafado ay dagan yihiin shacab waxaana jira khasaare kala duwan, inkastoo aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah.
Sidoo kale, dadka deegaanka ayaa dhankooda bilaabay inay ka barakacaan waxyeello kasoo gaarta dagaalka, maadaama ay xaaladda faraha ka baxday, isla markaana dagaalka uu ku fidayo goobo horleh oo ka tirsan magaaladaasi.
Wararka ayaa intaa kusii daraya in dagaalka uu sii xoogeysanayo, isla markaana dhinacyadu ay helaan gurmadyo, taas oo uga sii dareysa xiisadda.
Dagaalkan wuxuu daba socdaa hub la sheegay in Talaadadii ay dowladda Soomaaliya ka dajisay koonfurta Gaalkacyo, kaas oo ay Puntland sheegtay in loogu talagalay in loo gudbiyo deegaannadeeda, si loogu abuuro xasillooni darro.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kacsaneyd xaaladda deegaannada Puntland, kadib markii ay ka bilowdeen dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo oo u dhexeeyo Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland.