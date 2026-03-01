UK oo si rasmi ah ugu biirtay dagaalka IRAN, soona riday…

London (Caasimada Online) – Dowladda Boqortooyada Ingiriiska ayaa si rasmi ah ugu biirtay xiisadda sii cakiran ee u dhexeysa Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa’iil, ayada oo dagaalka uu galay maalintii labaad.
Wasaaradda Difaaca Ingiriiska ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dalkaas ay hawada ku soo rideen diyaarad aan duuliye lahayn oo ay leedahay Iiraan, taas oo ku wajahneyd dhulka Qatar.
“Diyaarad dagaal oo nooca Typhoon ah oo ka tirsan Ciidanka Cirka ee Boqortooyada Midowday (RAF), kana hawlgashay dalka Qatar, iyada oo qayb ka ah guutada wadajirka ah ee UK–Qatar Typhoon Squadron, ayaa si guul leh u soo ridday diyaarad aan duuliye lahayn oo ay leedahay Iiraan, taas oo ku sii jeedday dhulka Qatar,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Wasaaradda Difaaca UK.
Howlgalkaas ayaa ka dhacay hawada dalka Qatar, waxaana Ingiriisku sheegay inuu qayb ka ahaa iskaashi milatari oo u dhexeeya UK iyo Qatar.
Wasaaradda Difaaca ayaa caddeysay in diyaaradda Typhoon-ka ay si guul leh u bartilmaameedsatay una soo ridday diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Iiraan, taas oo ku sii jeedday dhulka Qatar. Howlgalkan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu sugayo amniga hawada gobolka, sida lagu sheegay bayaanka.
“Diyaaradda Typhoon-ka ah ayaa ku jirtay kormeer difaac oo cirka ah, waxayna adeegsatay gantaal cirka-ilaa-cir ah si ay u soo riddo diyaaraddaas, iyada oo xaqiijisay amniga hawada Qatar iyo danaha Ingiriiska ee gobolka.”
Iskaashigan milatari ayaa muujinaya doorka ay ciidamada UK ka ciyaarayaan ilaalinta amniga xulafadooda iyo danahooda istaraatiijiyadeed ee Bariga Dhexe.
Tallaabadan ayaa sii kordhinaysa xiisadda ka taagan gobolka, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya Iiraan iyo dhinaca kale ee Mareykanka iyo Israa’iil. Wararka kasoo baxaya dhinacyada is haya ayaa tilmaamaya inay jiraan weerarro iyo jawaabo milatari oo isdaba joog ah, iyadoo weli ay socoto qiimeynta khasaaraha ka dhashay.
Saameynta colaaddan ayaa sidoo kale gaartay ganacsiga iyo isu socodka gobolka Khaliijka, waxaana la soo werinayaa inay carqalado ku yimaadeen duulimaadyada, dekedaha iyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta shidaalka, xilli walaac laga muujinayo amniga marinka Hormuz.
Xiisadda iyo howlgalada la xiriira ayaa weli socda, waxaana la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay soo baxaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay iyo xaaladda guud ee amniga gobolka.