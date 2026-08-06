Wararka

Xogta dagaal ka qarxay deegaano ka tirsan maamulka…

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Somalian soldiers drive on the back of a military vehicle in a street near a hotel in Mogadishu on March 15, 2024. Sporadic explosions and gunfire rang out from a popular hotel in the Somali capital early on March 15, 2024, many hours after Al-Shabaab fighters attacked the site near the presidential palace. The assault late on March 14, 2024 broke a relative lull in violence by the Al-Qaeda-linked jihadist group, demonstrating its continued ability to strike despite a major military offensive against the militants. (Photo by Hassan Ali ELMI / AFP)

Share

Jowhar (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya HirShabelle ayaa sheegaya in mar kale dagaal beeleed xooggan uu dib uga qarxay deegaanno dhaca xadka u dhexeeya gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.

Dagaalka oo saddexdii cisho ee lasoo dhaafay ka socday aaggaas ayaa mar kale maanta ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Galcad oo uu dhow Ceelbaraf oo ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.

Wararka ayaa sheegaya in dagaalkan uu sababay khasaare xoogleh, waxaana lasoo wariyay inay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof oo u badan dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi, waxaa sidoo kale jira khasaare kale oo intaas ka badan.

Xaaladda aya weli kacsan, waxaana lasoo warinayaa in labada dhinac ay helayaan gurmadyo ka kala imaanaya Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, taas oo uga sii dareysa xiisadda ka taagan xadka labada gobol.

Dhanka kale, waxaa socda dadaallo nabadeed oo ay wadaan waxgaradka deegaanka oo ku aadan sidii loo qaboojin lahaa dagaalka ka socda halkaasi.

Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxa maamulka HirShabelle oo ku aadan dagaal beeleedka lagu hoobtay ee dib uga qarxay xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay marar badan isku fara saareen maleeshiyaadka hubeysan.

Dagaalladan ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dadka deegaanka, waxaana qaarkood ay isaga barakaceen guryahooda, si aysan waxyeello usoo gaarin.

- Advertisement -
Previous article
Kenya oo R/W ku-xigeenka DF ka mamnuucday dalkeeda
Next article
Puntland oo xeradii labaad kala wareegtay ciidanka PSF ee taabacsan DF Soomaaliya
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News