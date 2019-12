Fiqi “Dadka Muqdisho waxay u dhaxeeyaan mid qarxiyo iyo mid dhimashadooda qariyo “

Muqdisho (Caasimadda Online) – Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo xubin ka ah madasha Xisbiyada Qaran ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Taliyaha Boosliska uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ku amro in la qariyo dhimashada ka dhalatay qaraxii weynaa ee saaka ka dhacay Isgoyska Ex Control Afgooye.

Xildhibaan Fiqi ayaa tilmaamay inay dadka Muqdisho u dhaxeeyaan mid qarxinayo iyo mid doonayo inuu qariyo dhimashadooda.

Xildhibaanka ayaa sheegay in horey hey’adaha ammaanku ay u diideen gaadiidka Gargaarka degdegga ah (Ambulance) iyo warbaahinta si xaqiiqda In la ogaado loo qariyo haddaba ay mareyso in Guddoomiyaha Gobolka lagu amro inuu qariyo dhimashada.

Halkaan hoose ka akhriso qoraalka uu Xildhibaan Fiqi soo dhigay bartiisa Facebook

Shabaab ku qarxi oo Boolis ku qari.

Horey hey’adaha ammaanku waxay u diideen gaadiidka Gargaarka degdegga ah (Ambulance) iyo warbaahinta si xaqiiqda In la ogaado loo qariyo, maantana waa kan taliyihii Boolisku guddoomiyaha gobolka u sheegaya “ha sheegin dhimashada”, yaa laga qarinayaa dhimashada, ma eheladii dadkii dhintey, mise shabaabkii dilka geystay mise kuwii dayacay dadkaas ammaankooda in la ilaaliyo, mise dadka Soomaaliyeed iyo adduunka kale!

Waa nasiib-darro weyn in ay dadka reer Muqdisho ay u dhexeyaan kuwo qarxinaya iyo kuwo qarinaya, habdhaqanka taliyaha Booliskana oo ah ruuxa ugu sarreeya ciidamada Booliska oo ah hey’adda Amniga muwaadiniinta ka mas’uulka ah In uu isku dayo inuu qariyo tirada dhimashada dadkii maantay la xasuuqay!