Guddoonka BF oo qaaday tallaabo mudo kororsi

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoonka xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo magacaabay guddiyo kasoo talobixin doona soo jeedin ka timid xildhibaanada qaar, sida lagu shaaciyey warqado kasoo kala baxay xafiisyada guddoomiye ku-xigeenada koowaad ee labada gole.

Waajibaadka loo magacaabay guddiyadan waa inay ka soo talobixiyaan muddo kororsi hal sano ah oo Baarlamaanka iyo Madaxweynaha loo sameynayo, taas oo u baahan in wax laga beddelo qodob kamid ah dastuurka KMG ah ee dalka.

Ugu horeyn guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Samatar ayaa soo magacaawday guddi ka kooban 10 Xildhibaan oo warbixin ama mooshin kasoo diyaarinaya in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka dastuuriga ah ee muddo xileedka golayaasha dowladda federaalka.

Warqadda ka soo baxday golaha shacabka waxaa lagu caddeeyey in muddo kordhintaan ay soo jeediyeen 97 xildhibaan, isla markaana ay lagama maarmaan noqotay in soo jeedinta xildhibaanadaas guddi loo xil-saaro.

Dhinaca kale, Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare SenatorĀ Cali Shacbaan Ibraahim ayaa soo magacaabay guddi ka kooban 10 Senator oo warbixin kasoo diyaarin doona soo jeedin ama Mooshin ku saabsan wax ka bedal Dastuurka ku meel gaarka ah.

Warqadda Aqalka Sare waxaa lagu cadeeyey in 15 Senator ay soo jeediyeen in wax laga bedelo mudo xileedka golayaasha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya.

Guddoomiye Shacbaan ayaa qoraalkiisa ku sheegay go’aankaan ay qaateen markii ay eegeen xaaladda amni ee dalka ka jirta iyo sida ay muhiim u tahay in aysan joogsan howlgallada dalka looga xoreynayo kooxda Al-Shabaab.

Magacaabista guddiyadaan ayaa kusoo aadaysa, iyadoo dhawaan ay in ka badan 100 xildhibaan saxiixeen soo jeedin ah in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka KMG ah ee dalka, gaar ahaan qodobka khuseeya mudada xil-heynta golayaasha dowladda oo hadda ah afar sano, waxayna soo jeediyeen in laga dhigo shan sano.

Durbadiiba arrintaan waxay abuurtay guux iyo diidmo ay kala horyimaadeen siyaasiyiinta qaar, siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda qorshahaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo labaduba ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.

Hoos ka eeg warqadaha lagu magacaabay guddiyada labada gole