Hoggaamiye cusub oo loo magacaabay Iiraan kadib dilkii Khamenei

Tehraan (Caasimada Online) – Kadib dilka hoggaamiyihii sare ee Iiraan Aayatullaahi Cali Khamenei ayaa waxaa maanta si kumeel gaar ah xilkaas loogu magacaabay Aayatullaahi Alireza Arafi, si xilligan adag usii hoggaamiyo dalka.
Ninkan ayaa kamid ahaa madaxda ugu awoodda badan Iiraan, wuxuuna sidoo kale aad ugu dhowaa hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee shalay duqeynta lagu dilay, kadib weerar culus oo ay Mareykanka iyo Israa’iil la beegsadeen.
Aayatullaahi Alireza Arafi ayaa hoggaamin doonaa golaha sare ee ku-meel-gaarka ah ee maamula Iiraan, kaas oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda garsoorka.
Sidoo kale, golahani wuxuu hoggaamin doonaa Iiraan ilaa inta laga soo magacaabayo hoggaamiye sare oo si rasmi ah u beddela Cali Khamenei, sida ay werisay Wakaaladda Wararka Iiraan ee Tasnim.
Magacaabistan ayaa kusoo aaday, iyada oowaaberigii hore ee saaka oo Axad ah ay si rasmi ah Iiraan u xaqiijisay geerida hoggaamiyihii ugu sarreeyay dalkaas, Aayatullaahi Cali Khamenei, kadib weerar baaxad weyn oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa’iil.
Geerida Khamenei ayaa shaki weyn gelineysa mustaqbalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah, waxayna gobolka u horseedaysaa halis cusub oo xasillooni-darro ah.
Si kastaba, weerarkan ayaa daaha ka rogaya weji cusub oo layaab leh oo ku saabsan faragelinta tooska ah ee Mareykanka ee Iiraan, wuxuuna xambaarsan yahay khatar aargoosi iyo inuu qarxo dagaal baahsan.
Tallaabadan ayaa sidoo kale muujinaysa muruq-tuur militari oo aan horay loo arag oo ka yimid madaxweyne ku ololeeyay hal-ku-dhegga “Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh” isla markaana wacad ku maray inuu dalkiisa ka saarayo dagaallada aan dhammaadka lahayn.