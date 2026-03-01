29.9 C
Mogadishu
Sunday, March 1, 2026
CaalamkaWararka

Hoggaamiye cusub oo loo magacaabay Iiraan kadib dilkii Khamenei

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Tehraan (Caasimada Online) – Kadib dilka hoggaamiyihii sare ee Iiraan Aayatullaahi Cali Khamenei ayaa waxaa maanta si kumeel gaar ah xilkaas loogu magacaabay Aayatullaahi Alireza ⁠Arafi, si xilligan adag usii hoggaamiyo dalka.

Ninkan ayaa kamid ahaa madaxda ugu awoodda badan Iiraan, wuxuuna sidoo kale aad ugu dhowaa hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee shalay duqeynta lagu dilay, kadib weerar culus oo ay Mareykanka iyo Israa’iil la beegsadeen.

Aayatullaahi Alireza ⁠Arafi ayaa hoggaamin doonaa golaha sare ee ku-meel-gaarka ah ee maamula Iiraan, kaas oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda garsoorka.

Sidoo kale, golahani wuxuu hoggaamin doonaa Iiraan ilaa inta laga soo magacaabayo hoggaamiye sare oo si rasmi ah u beddela Cali Khamenei, sida ay werisay Wakaaladda Wararka Iiraan ee Tasnim.

Magacaabistan ayaa kusoo aaday, iyada oowaaberigii hore ee saaka oo Axad ah ay si rasmi ah Iiraan u xaqiijisay geerida hoggaamiyihii ugu sarreeyay dalkaas, Aayatullaahi Cali Khamenei, kadib weerar baaxad weyn oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa’iil.

Geerida Khamenei ayaa shaki weyn gelineysa mustaqbalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah, waxayna gobolka u horseedaysaa halis cusub oo xasillooni-darro ah.

Si kastaba, weerarkan ayaa daaha ka rogaya weji cusub oo layaab leh oo ku saabsan faragelinta tooska ah ee Mareykanka ee Iiraan, wuxuuna xambaarsan yahay khatar aargoosi iyo inuu qarxo dagaal baahsan.

Tallaabadan ayaa sidoo kale muujinaysa muruq-tuur militari oo aan horay loo arag oo ka yimid madaxweyne ku ololeeyay hal-ku-dhegga “Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh” isla markaana wacad ku maray inuu dalkiisa ka saarayo dagaallada aan dhammaadka lahayn.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Axmed Madoobe oo u yeeray xildhibaanada BF ku metala Jubbaland + Ujeedka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved