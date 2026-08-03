Itoobiya oo shaacisay in ciidamadeeda aysan ka bixi doonin Soomaaliya

Addis Ababa (Caasimada Online) – Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in ciidamadeeda ay sii joogi doonaan Soomaaliya, isla markaana ay kasii mid ahaan doonaan howlgallada lagula dagaalamayo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa lagu sheegay inay ka go’an tahay sii wadidda howlgalka iyo ilaalinta guulaha laga gaaray dagaalka lagula jiro argagixisada.
Sidoo kale, waxay intaas ku dartay in iskaashiga dhinaca amniga ee dalalka gobolka uu muhiim u yahay sii wadidda dadaallada lagu xasilinayo Soomaaliya.
Caqabadda dhaqaale ee AUSSOM
Itoobiya oo ka hadashay dhaqaale la’aanta uu wajahayo howlgalka AUSSOM ee Midowga Afrika ayaa sheegtay inay muhiim tahay in aan diiradda la saarin oo keliya caqabadaha dhaqaale, balse xal waara lagu raadiyo aragti mideysan iyo iskaashi ay hoggaaminayaan dalalka Afrika.
Waxay sidoo kale carrabka ku adkeysay in sii wadidda howlgalka iyo dadaallada lagu sugayo amniga Soomaaliya ay mudnaan u leeyihiin dalalka gobolka.
Ciidamada Itoobiya ayaa hadda ku sugan gobollada Hiiraan, Bakool iyo Gedo, halkaas oo ay ka qeyb qaataan howlgalada amniga iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso dadaallada lagu sugayo amniga iyo xasilloonida Soomaaliya.
Mowqifka Itoobiya iyo shirkii kampala
Go’aanka kasoo baxay Itoobiya ayaa kusoo aadayo, iyadoo war-murtiyeedkii dhawaan kasoo baxay shirkii ka dhacay magaalada Kampala lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weli tahay khatar amni oo halis ku ah Soomaaliya, isla markaana ay sii waddo beegsiga ciidamada iyo hay’adaha amniga ee dalka.
Dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo ka qeyb-galay shirkaas ayaa carrabka ku adkeeyay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab lagu lammaaniyo xoojinta maamulka, dib-u-heshiisiin siyaasadeed, kobcinta dhaqaalaha iyo wax ka qabashada saboolnimada, si loo helo nabad waarta.
Ugu dambeyn waxaa la isku raacay in mustaqbalka amniga Soomaaliya uu ku xiran yahay dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo awood leh, kuwaas oo si buuxda ula wareegi kara mas’uuliyadda sugidda amniga dalka.