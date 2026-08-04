Wararka

Kenya oo kordhinaysa ciidanka ka jooga xadka Soomaaliya

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Kenya Defense Forces (KDF) arrive on September 22, 2013 at the Westgate mall in Nairobi. Kenyan troops were locked in a fierce firefight with Somali militants inside an upmarket Nairobi shopping mall on September 22 in a final push to end a siege that has left 43 dead and 200 wounded with an unknown number of hostages still being held. Somalia's Al Qaeda-inspired Shebab rebels said the carnage at the part Israeli-owned complex mall was in retaliation for Kenya's military intervention in Somalia, where African Union troops are battling the Islamists. AFP PHOTO / SIMON MAINA (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

Share

Nairobi (Caasimada Online) – Dowladda Kenya ayaa qorsheyneysa inay kordhiso ciidamada ammaanka ee ka howlgala deegaannada ku teedsan xadka ay la wadaagto Soomaaliya kadib markii ay soo bateen weerarro ay mas’uuliyaddooda sheegatay kooxda Al-Shabaab.

Sida ay baahiyeen warbaahinta Kenya oo soo xiganeysa mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, ciidamada dheeraadka ah ayaa isugu jiri doona boolis iyo cutubyo kale oo amni, kuwaas oo loo daabulayo deegaannada loo arko inay khatar amni ka jirto si loo adkeeyo sugidda nabadgelyada.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay fulin doonaan howlgallo baaritaan iyo roondooyin isdaba joog ah oo laga sameynayo deegaannada lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo dowladda Kenya ay aaminsan tahay inay halkaas ka abaabulaan weerarrada ka dhanka ah ciidamada ammaanka iyo mas’uuliyiinta dowladda.

Sidoo kale, ilo dowladda Kenya ah ayaa sheegay in Madaxweyne William Ruto loo gudbiyay qorsheyaal cusub oo lagu xoojinayo amniga dalka, iyadoo xoogga la saarayo ka hortagga weerarrada Al-Shabaab iyo sare u qaadidda awoodda ciidamada ka howlgalaya gobollada xuduudda.

Qorshayaashan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Kenya ay wajahaysay weerarro amni oo soo noqnoqday, kuwaas oo inta badan ka dhacay gobollada waqooyi-bari ee dalka, gaar ahaan meelaha ku dhow xadka Soomaaliya.

Maalmo ka hor, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka Kenya oo ka dhacay ismaamulka Mandheera. Dowladda Kenya ayaan weli shaacin in la qabtay cid lala xiriirinayo weerarkaas, inkastoo howlgal ballaaran oo amni la sameeyay kadib dhacdada.

Kenya ayaa muddo dheer waday howlgallo amni oo ka dhan ah Al-Shabaab gudaha dalkeeda iyo Soomaaliya, iyadoo dowladda Nairobi ay marar badan ku celcelisay inay sii xoojin doonto tallaabooyinka lagu sugayo amniga xuduudaha iyo ka hortagga weerarrada ay kooxda ka fuliso gudaha dalka.

- Advertisement -
Previous article
Ciidamada Mareykanka oo billaabay in ay diraan emailo yaab leh kadib markii Iiraan…
Next article
Maxaa hortaagan hal $bilyan oo Somalia loogu talo-galay?
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News