Kenya oo laga diiday isku day ay kula wareegi rabtay hantida diblomaasi Soomaali ah

Nairobi (Caasimada Online) – Maxkamadda Sare ee Kenya ayaa diiday codsi ay dowladda ku doonaysay in ay kula wareegto guri qiimihiisu yahay 110 milyan oo shilin iyo lacag caddaan ah oo dhan 8.6 milyan oo shilin oo uu leeyahay Gibriel Cusman Moxamed, oo ahaa diblomaasi hore oo ka tirsanaa dowladda Federaalka Soomaaliya, kadib markii lagu eedeeyay in uu xiriir la leeyahay argagixisada Yemen.

Dowladda, oo uu matalayay Xafiiska Soo Celinta Hantida Qaranka (ARA), ayaa ku andacootay in guriga ku yaalla Eldama Ravine Road ee xaafadda Westlands, Nairobi, iyo lacagta lagu hayo saddex xisaab oo ka furan I&M Bank, ay yihiin hanti laga helay falal argagixiso iyo lacag dhaqis.

Dacwadda xayiraadda oo la gudbiyay bishii Agoosto 2024, ayaa la horgeeyay Maxkamadda Dambiyada Dhaqaale ee Milimani, Nairobi. ARA waxay codsatay in maxkamaddu ku dhawaaqdo in hantida uu leeyahay Mr. Moxamed iyo shirkadda Jibca Services Limited ay yihiin hanti argagixiso leedahay.

ARA sidoo kale waxay dalbatay amar maxkamadeed oo lagu wareejinayo hantidaas dowladda. Guriga la hadlayo ayaa laga iibsaday shirkadda Siana Properties Limited, qiimihiisuna ahaa 110.5 milyan oo shilin.

ARA waxay ku eedeysay in lacagta lagu iibsaday guriga uu soo wareejiyay nin magaciisa lagu sheegay Abdi Nasir Ali, oo lagu sheegay in uu yahay argagixiso ku jira liiska cunaqabataynta Xafiiska Xakamaynta Hantida Dibadda ee Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka (OFAC), kaasoo lagu eedeeyay maalgelinta dagaal oogayaasha Xuutiyiinta iyo xasilooni darrada Yemen.

Hay’adda ARA waxay intaas ku dartay in Mr. Ali uu ku jiro liiska dadka ay la socoto hay’adaha amniga Kenya, isla markaana uu siddeed jeer gudaha u soo galay kuna baxay dalka intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2018.

Si kastaba ha ahaatee, Garsoore Benjamin Musyoki ayaa diiday codsiga ARA, isagoo xukumay in aysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya xiriir ka dhexeeya Mr. Moxamed, shirkaddiisa Jibca, iyo Mr. Ali. Garsooruhu wuxuu xusay in ARA aysan soo bandhigin faahfaahin, sharraxaad, ama caddeymo taageeraya eedeynta.

“ARA waxay kaliya sheegtay in ay sameysay baaritaanno sababay in la rumaysto in eedeysanayaashu qayb ka yihiin silsiladda kooxaha argagixisada, balse ma jirto faahfaahin ama caddeyn la horgeeyay maxkamadda oo arrintaas caddaynaya. Haddii baaritaannadaasi dhab ahaantii muujinayaan in Mr. Moxamed uu xiriir la lahaa Mr. Ali, ARA ayaa mas’uul ka ah in ay maxkamadda ka qarisay caddeymahaas,” ayuu yiri garsooraha.

Maxkamaddu waxay sidoo kale tixgelisay in Mr. Moxamed uu doorar muhiim ah ka soo qaatay howlaha diblomaasiyadda caalamiga ah, isla markaana uu weli haysto baasaboorrada diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Boqortooyada Ingiriiska, iyo Ireland. Waxa uu horey u soo noqday safiirka Soomaaliya, sidoo kalena wuxuu ahaan jiray la-taliye koowaad iyo ku-xigeenka madaxa safaaradda Soomaaliya ee Malaysia.

“Dambiga kaliya ee lagu eedeeyay Mr. Moxamed, haddii la rumaysto sheegashada ARA, waa in uu iibiyay hanti uu qoys ahaan ka dhaxlay oo uu u iibiyay Mr. Ali. Sida aan u arko, in hantidaas la xayiro waxay la macno tahay in laga qaado dhaxalkiisii sharciyeysan, iyadoo aan la caddeyn in hantidu ay xiriir la leedahay wax dambi ah. ARA waa in ay sameyso baaritaanno qoto dheer si maxkamaddu ay u hesho sabab sharci ah oo lagu qaado tallaabo noocaas ah oo culus,” ayuu yiri Garsoore Musyoki.

Mr. Moxamed, oo difaacanayay naftiisa, ayaa maxkamadda u sheegay in lacagta la sheegay ay ahayd dhaxal uu ka helay hooyadiis kadib markii uu bishii Sebteembar 2023 ka iibiyay guri uu ka dhaxlay magaalada Muqdisho.

Maxkamaddu waxay sidoo kale maqashay in gurigaas, oo loo yaqaan Sudan House, uu Mr. Moxamed ka iibiyay Dahir Mohamoud Mohamed, qiimihiisuna ahaa $2.2 milyan (oo u dhiganta 285 milyan oo shilin), isla markaana iibkaas si buuxda u hubiyeen Waaxda Dambiyada Maaliyadeed, Dhaqaale iyo Elektaroonigga ee Soomaaliya iyo xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Soomaaliya.

Mr. Moxamed wuxuu sheegay in uu guriga Westlands u iibsaday si uu ugu nasto oo uu qoyska la dego Kenya.

Sidoo kale, wuxuu si cad u beeniyay inuu xiriir la lahaa Mr. Ali, xitaa telefoon ahaan ama hab kale. Wuxuu adkeeyay in intii uu socday iibka guriga Muqdisho, uu kaliya la kulmay Notary Public-ka iyo Dahir Mohamoud oo uu u arkayay inuu matalayay danaha iibsadaha. Wuxuu sidoo kale sheegay inuusan marnaba lacag ka helin Mr. Ali.

Kiiskan wuxuu salka ku hayay wareejinta $560,000 (oo u dhiganta 72.5 milyan oo shilin) oo uu Dahir Mohamoud bishii Febraayo iyo Maarso 2024 ku shubay xisaabta shirkadda Jibca Services Limited ee laanta I&M Bank ee Riverside.

ARA waxay ku doodday in lacagtaas, oo la sheegay inay ka timid Mr. Ali, oo ahayd dakhliga laga helay iibka guri ku yaalla Soomaaliya, uu Dahir Mohamoud ku shubay magaca Mr. Ali, iyadoo loo diray shirkadda Jibca Services Limited oo la diiwaangeliyay 9-kii Febraayo 2024, Mr. Moxamedna uu yahay mid ka mid ah labada saami qabe ee shirkadda, sidoo kalena uu yahay saxiixaha kaliya.

ARA waxay intaas ku dartay in xisaabta shirkaddu ay gashay dhaqdhaqaaqyo degdeg ah oo looga shakiyay, taasoo ugu dambeyn keentay in xisaabtu eber noqoto.