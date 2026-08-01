R/W Xamza oo soo saaray farriin ku socota Puntland

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa hambalyo u diray shacabka Puntland oo maanta u dabaal-degaya sanad guuradda 28-aad ee aas aaska maamulkaasi.
Xamza ayaa shacabka iyo maamulka u diray farriin hambalyo ah, isaga oo ku bogaadiyay horumarka iyo biseylka dowladnimo ee ay muujiyeen.
Sidoo kale wuxuu u hambalyeeyay hoggaannadii soo maray maamulkaas kaalintii ay ka qaateen dowlad dhiska dalka iyo dhabar-adeygii ay muujiyeen xiliyadii kala duwanaa ee lagu jiray dhismaha iyo yagleelidda maamulkaas
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale u rajeeyay hoggaanka iyo bulshada Puntland nabad waarta, horumar iyo barwaaqo.
Waxaa kale oo uu ugu baaqay dhammaan shacabka inay xoojiyaan wadajirka, is-kaashiga iyo ilaalinta nabadda, si loo gaaro Soomaaliya horumarsan lehna hay’ado adag iyo mustaqbal ifaya.
Garoowe iyo magaalooyinka kale ayaa xalay si weyn looga dabaal-degay sanad guuradda 28-aad ee aas aaska Puntland, waxaaa sidoo kale shacabka la hadlay madaxda sare ee maamulkaas oo iyaguna diray farriimo hambalyo ah.
Xuska Munaasabada 1 Augusto ayaa sanadkan kusoo aaday, iyada oo weli ay taagan tahay xiisad culus oo u dhexeysa Dowladda Federaalka iyo Puntland oo ka dhalatay arrimaha doorashooyinka iyo wax ka beddelka dasturka dalka.
Waxaa sidoo kale, todobaadyadii u dambeeyay soo kordhay dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeya labada dhinac oo laga dareemay gudaha Puntland, taas oo sii hurisay xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa Muqdisho iyo Garoowe.