Sababta ay Aaran-jaan iyo musharaxoodii weli u diidan yihiin aqbalaada guushii Deni

By Guuleed Muuse

Garoowe (Caasimada Online) – Puntland, Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dhawaan markale loo doortay xafiiska. Hoggaamiyahana waxa uu dagaal siyaasadeedkii ugu qaraara la galay koox ay saaxiibo siyaasadeed ahaan jiraan, deegaankana saameyn siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid ciidanba ku leh.

Kooxdan waxaa loo yaqaana magaca Aaran-jaan. Doorashadii ugu dambeysay ee Puntland, waxayna kooxdani soo sharaxday Xasan Shire Abgaal. Kooxdu ma aanay ogoleyn in Saciid Deni tartan lagula galo liiska uu soo qortay, kaas oo 80% isagu keensaday Xildhibaannada Golaha Wakiilada ee Puntland.

Laakiin musharaxiintii kale oo ogolaaday inay isla liiskaas kula tartamaan ayaa qasbay Aaran-jaan. Kooxda ayaa dhibco aad u hooseeya ka keentay doorashadii ugu dambeysay ee Puntland, wallow ay dhinaca kale ku suntanaayeen raggii hor istaaga wax ka bedelkii Dastuurka iyo muddo kororsigii uu damacsanaa Saciid Cabdullaahi Deni.

Illaa hadda musharaxooda uma hambalyeynin hoggaamiyaha la doortay Saciid Deni. Sidoo kale kulan uu dhawaan Deni la qaatay dhamaan musharaxiintii kula tartantay kursiga ayuu diiday inuu yimaado Xasan Shire Abgaal.

Ciidanka kooxdan taabacsan ee marka Puntland la joogo loo yaqaano Danab ee uu hoggaamiyaha Sarkaalka reer Garoowaha ah ee la yiraahdo Jimcaale ayaa sidoo kale soo saaray laba farriimood oo ay ku diidan yihiin natiijadii doorashada. Shalayna mid kamid ah kontaroolada laga soo galo magaalada Garoowe ayey ciidankaasi qabsadeen.

Waxaa la sheegaya in odayaal dhaqan oo reer Garoowe ah ay dhowr jeer la kulmeen kooxda Aaran-jaan iyo musharaxoodii Xasan Shire Abgaal si ay ugu qanciyaan inay natiijada aqbalaan, sugaana waqti ay munaasab tahay in maamulka Saciid Deni la mucaarado. Welina kuma aanay qancin midaasi sida naloo xaqiijiyay.

Waxaa la sheegay in kooxdu aaminsan yihiin in wixii dhacay aanay doorasho aheyn. Xasan Shire Abgaal iyo kooxdiisa Aaran-jaan ayaa dhamaan kasoo jeeda magaalada Garoowe waxayna 100% aaminsanaayeen in taraha lagu sii socon doono oo kalkaan kursiga laga leeyahay magaalada Garoowe.

Dadka siyaasadda Soomaaliya ka faallooda ayaa gadoodka Aaran-jaan uga dhex jeeda farriin kale. Kooxda waxaa la aaminsan yahay inay sugayaan halka uu ku dhamaado khilaafka Madaxweyne Xasan Sheekh iyo hoggaamiye Saciid Cabdullaahi Deni.

Waxay fahamsan yihiin in haddii uu sii taagnaado khilaafka Xasan iyo Deni inay jirto fursad ay wax kula yeelan karaan Xasan Sheekh oo aan laga maarmi karin, maadaama aanay jirin cid iyaga uga dhib badan Saciid Deni.

Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Saciid Deni ayaa la ogeyn sida ay u wajahi doonaan xiisadoodii taagneyd muddooyinkii lasoo dhaafay. Haddii khilaafka uu dhamaan waayo, Xasan Sheekh wuxuu ku qasban yahay inuu helo koox jilib culus ah oo reer Puntland ah.

Laba koox oo culus ayaa ka jirta deegaankaas, mid waa Aaran-jaan oo xisaab ahaana wax ku heli karta marka hanaanka beelaha la fiiriyo, sidoo kalena ah koox isku xidhan.

Halka ay kooxda labaad tahay ururka Mideeye iyo hoggaankiisa oo ah Ilmo Diyaano, oo uu gadaal ka taagan yahay Boqor Burhaan. Balse kooxda labaad waxaa culeys ku ah inay Saciid Deni ku xisaab yihiin xaga wax qeybsiga.

Inkasta oo ay madaxweyne Xasan Sheekh, Saciid Deni iyo guud ahaan dowladnimada Soomaaliya u wanaagsan tahay inuu khilaafkan dhamaado oo danta guud laga shaqeeyo, haddana kooxda Aaran-jaan waxaa loo badinaya inay u dhakanaya fursada federaalka, gaar ahaan haddii Xasan Sheekh iyo Saciid Deni isqaadan waayan markale.