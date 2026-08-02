Sawirro: Xamza oo gaaray Laascaanood – Maxaa xigga?

Laascaanood (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre iyo wafdi wasiirro ah ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta dowlad-goboleedka Waqooyi Bari, halkaas oo xukuumadda ka fulinayso hawlo adeeg bulsho iyo kuwa horumarineedba.
Hoggaanka Waqooyi Bari iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay odayaasha dhaqanka ugu horeeyaan ayaa si weyn Ra’iisul Wasaaraha ugu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha, xilli maamulka ku jiro maalmaha dabaaldegga sanad-guuraddii koowaad ee asaaska Waqooyi Bari Soomaaliya.
“Waan idiinka mahadcelinayaa soodhoweyntiina, waxaanan idiin sheegayaa in aan idin jeclahay, waan wada joognaa, waxaanan idinkala qeybgalayaa dabaaldegga sanad guurada asaaska maamulka,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo garoonka kula hadlay dad tiro badan oo soo dhoweyntiisa isugu soo baxay.
Qaar ka mid ah wasaaraddaha Dan-Qaran ayaa Waqooyi Bari ka furi doona adeegyo bulsho, sida uu shaaciyay xafiiska Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hoggaanka Waqooyi Bari kala qeyb-gali doonna kulan dadweyne oo loogu dabaaldegayo sanad-guurada koowaad ee asaaskii maamulka.
Safarka Ra’iisul Wasaaraha ayaa noqonaya kii saddexaad ee uu ku tago Laascaanood tan iyo markii ay Dowladda Federaalka billowday xoojinta xiriirka ay la leedahay maamulka Waqooyi Bari.
Safarka Xamza ayaa la sheegaya inuu qeyb ka yahay arrimaha ciidamada maamulka Waqooyi Bari, kuwaas oo Dowladda Federaalka qorsheyneyso in si rasmi ah loogu daro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, si loo mideeyo taliska iyo hannaanka ciidamada qaranka.
Booqashada Ra’iisul Wasaaraha ayaa loo arkaa mid muhiim u ah xoojinta wada-shaqeynta Dowladda Federaalka iyo maamulka Waqooyi Bari, gaar ahaan dadaallada lagu mideynayo ciidamada, lagu xoojinayo amniga iyo hirgelinta qorshayaasha dowladda ee deegaannada maamulkaas.