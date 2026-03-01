Tirada askarta Mareykanka looga dilay dagaalka IRAN oo la shaaciyay

Washington (Caasimada Online) – Saddex ka mid ah askarta Mareykanka ayaa ku dhintay dagaalka ka dhanka ah Iran, sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay U.S. Central Command (CENTCOM), oo ah taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe.
Bayaanka CENTCOM ayaa lagu xaqiijiyay in saddexda askari ay ku dhinteen howl-galka milatari ee ka dhan ah Iran, halka shan askari oo kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah intii lagu guda jiray howlgalka.
Taliska ayaa sheegay in tani ay tahay dhimashadii ugu horreysay ee askar Mareykan ah tan iyo markii Sabtidii ay bilaabatay duqeynta iyo howlgallada tooska ah ee ka dhanka ah Iran.
CENTCOM waxay sidoo kale caddeysay in magacyada askarta geeriyootay aan la shaacin doonin illaa laga gaaro ugu yaraan 24 saacadood, si marka hore qoysaskooda si rasmi ah loogu wargeliyo geerida, sida uu dhigayo nidaamka milatariga Mareykanka.
Dhanka kale, markii uu ku dhawaaqayay howl-galka milatari ee ka dhanka ah Iran, Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa hore uga digay in dagaalka uu sababi karo dhimasho iyo dhaawac soo gaara ciidamada Mareykanka.
“Waxaa jiri doona askar dhiman doonta, dhimasho iyo dhaawacna waa wax ka dhaca dagaallada,” ayuu yiri Trump xilligaas.
Howl-galkan ayaa weli socda, iyadoo xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Iran ay si weyn u korortay saacadihii dambe.