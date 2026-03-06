29.9 C
Mogadishu
Friday, March 6, 2026
CaalamkaWararka

Tirada dhimashada iyo dhaawacyada Israa’iil ee weerarrada Iran

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Ultra-Orthodox Jewish men look on as Israeli security forces operate at the site where several people were killed in an Iranian missile strike in Beit Shemesh, Israel, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/Leo Correa)

Share

Tel Aviv (Caasimada Online) – Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha gudaha Israa’iil ka geysteen duqeymaha Iran iyo Xizbullah, kuwaas oo maalmihii dambe si aad ah loo qarinayay.

Bayaan ay wasaaradda caafimaadka ee Israa’iil ku daabacday Telegram ayaa lagu sheegay in tirada guud ee dadka dhaawacmay tan iyo markii uu billowday howl-galka “Lion’s Roar” ay gaartay 1,619 qof.

Waxaa la sheegay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhaawacmeen gudaha Israa’iil hal maalin gudaheed, halka 10 qof lagu dilay goobaha ay gantaalladu ku dhaceen tan iyo markii uu billowday weerarka.

Sidoo kale, wasaaradda ayaa sheegtay in 140 qof la dhigay isbitaallada 24-kii saac ee la soo dhaafay, kadib weerarro la xiriira iska horimaadka u dhexeeya Iran iyo ururka Xizbullah.

Dadka dhaawacmay ayaa isugu jira xaalado kala duwan, iyadoo hal qof uu qabo dhaawac culus, halka 19 kale ay qabaan dhaawacyo dhexdhexaad ah.

Sidoo kale, 114 qof ayaa qaba dhaawacyo fudud, halka afar kale ay la kulmeen xaalado argagax iyo cabsi xooggan oo loo yaqaan panic attacks iyo laba qof oo weli xaaladdooda caafimaad la qiimeynayo

Dadkaas ayaa la geeyay isbitaallada dalka, sida ku cad xogta la diiwaangeliyay ilaa subaxnimadii Jimcaha, 6-da Maarso.

Dhanka kale, adeegga ambalaasta Israa’iil ayaa sheegay in 502 qof oo dhaawac ah loo qaaday isbitaallada intii lagu jiray toddobaadkii ugu horreeyay ee dagaalka, halka 138 qof ay ku dhaawacmeen goobaha ay gantaalladu ku dhaceen.

Si kastaba, weerarada cirka ee Bariga Dhexe ayaa socda maalinkii toddobaad oo xiriir ah, iyagoo si weyn saamayn ugu yeesheen suuqyada caalamka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo maanta dib loogu soo celiyay dalka
QORAALKA XIGA
James Swan oo laga beddelay Soomaaliya xilli xasaasi ah – Halkee loo magacaabay?
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved