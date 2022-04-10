Tirada xildhibaannada BF ee qaatay shahaadada oo gaartay 200 + Magacyada

Qoraal kooban oo guddiga kasoo baxay ayaa lagu sheegay inay dardar ku socoto shahaado siinta xildhibaanada cusub, isla-markaana ay dhowdahay munaasabadda dhaarinta.
“Waxaan xirnay 200 oo Xildhibaan isku darka labada Aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Shahaado bixintu dardar bay ku socotaa, dhaarintuna waa dhawdahay. Dadweynoow doorashaa loo dareeray,” ayaa lagu yiri qoraalka guddiga FEIT.
Tirada guud ee xildhibaanada ayaa marka la isku geeyey labada Aqalka ee Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare waxay dhaafeen kooramka ay xildhibaanada ku shiri karaan kuna dooran karaan guddoomiyeyaal iyo madaxweynaha.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo xalay ATMIS ay ku dhowaaqday in la xirayo garoonka Aadan Cadde, iyada oo howlgallo laga bilaabayo xerada Xalane, taas oo ay dad badan u arkaan in lagu carqaladeynayo munaasabadda dhaarinta ee xildhibaanada cusub.
1. Abdisalam Haji Ahmed Liban GSH#038
2. Yusuf Gelle Ugas GSH#026
3. Mohamed Ali Omar (Caanonuug) GSH#108
4. Mustaf Sheikh Ali Dhuhulow GSH#049
5. Mohamed Harun Abdullahi GSH#208
6. Mohamed Abdi Hayir Mareye GSH#225
7. Abdirahman Mohamed Sheikh GSH#070
8. Abdinasir Haji Shirwa Mohamed GSH#004
9. Abdirisaq Abdullhi MoalimGSH#063
10. Abdirizak Omar Mohamed GSH#011
11. Mohamed Omar Aimoy GSH#005
12. Mohamed Nur Abukar GSH#265
13. Abdi Ahmed Dhuhulow-Dhegdheer AS#11
14. Jawaahir Mohamed Ahmed GSH#001
15. Qaali Ahmed Diiriye GSH#096
16. Nuuriya Adan Ciise GSH#212
17. Muse Said Jama GSH#263
18. Ahmed Abdi Koshin GSH#205
19. Hirsi Adan Roble GSH#101
20. Abdi Hassan Awale Qaybdiid AS#15
21. Mohamed Ibrahim Ali -Cajiib GSH#064
22. Nadra Salah Abdi GSH#257
23. Duniya Mohamed Ali AS#014
24. Qaladla Cali Cawaale GSH#017
25. Mohamed Ibrahim Cabdi GSH#206
26. Omar Shariif Mohamed GSH#266
27. Omar Ali Abdi GSH#035
28. Mohamud Abdulkadir Haji GSH#084
29. Mohamed Ali Xagaa GSH#268
30. Mahad Mohamed Salad GSH#147
31. Abdisabir Nur Shurie GSH#071
32. Dahabo Susow Mohamud GSH#088
33. Adar Ali Mohamed GSH#081
34. Bilal Idris Abdullahi AS#038
35. Suleyman Ali Hussein GSH#260
36. Ali Mohamud Adam GSH#240
37. Hussein Qasim Yusuf GSH#043
38. Zamzam Mohamed Omar GSH#243
39. Muse Ahmed Ismail GSH#076
40. Abdirahman Mohamed Mohamud GSH#095
41. Ali Mohamed Omar GSH#115
42. Daahir Amiin Jeesoow GSH#030
43. Abdikariim Abdow Heydar GSH#252
44. Khalif Abdi Omar GSH#032
45. Mariam Aweis Jama GSH#113
46. Jama Mohamed Askar GSH#254
47. Dr. Mohamed Elmi Ibrahim GSH#218
48. Shamso Hassan Elmi GSH#020
49. Marwa Abdibashir Hagi Ali GSH#234
50. Dr. Elmi Mohamud Nur GSH#214
51. Faaiza Mohamed Jeyte GSH#048
52. Muhamed Hussein Abukar GSH#055
53. Aidarus Salah Yusuf GSH#224
54. Saed Abdi Hussein AS#39
55. Sheikh Adan Madoobe GSH#189
56. Shariif Abdalla GSH#085
57. Abdillahi Abdi Mohamed GSH#264
58. Hussein Mohamed Nur GSH#051
59. Ahmed Abdi Hashi (Ahmed Taajir) GSH#166
60. Mohamed Abdullahi Keyse GSH#073
61. Sadiya Yasin Haji Samatar GSH#129
62. Hassan Abdi Ismail GSH#217
63. Omar Ibrahim Hashi GSH#114
64. Roda Arab Abdi GSH#219
65. Sahra Olad Abdi GSH#018
66. Zamzam Dahir Mohamud AS#12
67. Leila Ahmed Ismail AS#37
68. Ahmed Mohamed Ali AS#21
69. Noradin Abdullahi Olujog GSH#246
70. Zamzam Abdullahi Ahmed AS#24
71. Abdirahman Mohamed Hussein GSH#069
72. Fartun Abdikadir Farah Karama AS#19
73. Yusuf Hussein Ahmed Gama’diid GSH#031
74. Ali Shaban Ibrahim AS#23
75. Prof/Dr. Osman Mohamud Mohamed (Dufle) AS#20
76. Salah Ahmed Jama AS#34
77. Guled Bihi Abdi GSH#255
78. Ahmed Osman Dirie GSH#233
79. Abdinur Ali Aden GSH#028
80. Mohamed Sheikh Noor Osman GSH#107
81. Abas Ali Ibrahim GSH#111
82. Mohamed Abukar Ali GSH#025
83. Adar Hared Jibril GSH#132
84. Mohamed Abdurahman Nadif GSH#124
85. Bihi Iman Egeh GSH#237
86. Abdiqani Ismail Said GSH#241
87. Mohamoud Abdirahman Omar GSH#272
88. Adnan Osman Elmi GSH#236
89. Omar Yusuf Qaladid GSH#136
90. Ahmed Mohamud Jama GSH#029
91. Nasro Mahdi Arale GSH#023
92. Leylo Nur Maah AS#07
93. Sahra Jama Ali GSH#134
94. Dr. Ahmed Adam Ahmed GSH#127
95. Hassan Dahir Yarow AS#05
96. Zaynab Mohamed Amir GSH#267
97. Asad Abdirisaq Mohamed GSH#120
98. Yusuf Mohamed Ismail GSH#118
99. Ilyas Badal Gabose AS#01
100. Mohamed Hassan Adam GSH#133
101. Abdillahi adan Ahmed GSH#193
102. Hamza Abdi Barre GSH#203
103. Abdi Hashi Abdullahi AS#33
104. His Hassan Adan GSH#015
105. Farhiyo Mohamud Dhakane GSH#052
106. Maryan Mohamud Isse GSH#226
107. Mohamud Abdirahman Sheikh Farah GSH#003
108. Osman Mohamed Abdi GSH#022
109. Fadumo Hassan Ali GSH#210
110. Abdi Ibrahim Warsame GSH#196
111. Abdulkadir Mohamed Wa’ays GSH#112
112. Mowlid Abdi Mohamed GSH#130
113. Osman Abokor Mohamed Dubbe AS#36
114. Abdirahman Ahmed Suge GSH#245
115. Ibrahim Awgab Osman AS#06
116. Hassan Idow Mohamed AS#22
117. Nor Mohamed Gedi AS#18
118. Abdiwahab Abdi Omar GSH#270
119. Mohamud Abdullahi Ahmed GSH#006
120. Yusuf Ibrahim Afrah GSH#033
121. Abdullahi Mohamed Ali (Sanbaloolshe) GSH#058
122. Malik Ibrahim Abdalla GSH#66
123. Ifrah Mohamed Awed GSH#037
124. Abdillahi Bidhan Warsame GSH#235
125. Abdirahman Mohamed Mohamud (Faroole) AS#46
126. Fardowsa Osman Egal HOP#232
127. Saredo Mogamud Hassan (Jeyte) AS#54
128. Deqo Hassan Hussein AS#43
129.Maxamed Deeq Barre Cumar (Fiyoore) GSH#008
130. Abdisamad Yusuf Mohamed AS#52
131. Mohamed Bashiir Ali GSH#083
132. Hirsi Jama Gaani GSH#223
133. Abdirashid Mohamed Hidig GSH#072
134. Said Mohamed Ali GSH#093
135. Iftiin Hassan Iman (Baasto) AS#04
136.Sadak Omar Mohamed (Saadaq-Joon) GSH#248
137. Osman Ali Yusuf GSH#198
138. Abdullahi Sheikh Ismail AS#02
139. Muse Sudi Yalahow AS17
140. Abdihakim Moalim Ahmed AS#13
141. Qali Ali Shire GSH#060
142. Sadiq Abdullahi Abdi GSH#092
143. Maryan Farah Kahiye AS#08
144. Ahmed Mohamed Said AS#41
145. Mahdi Mohamed Gulaid
146. Mohamed Adam Dini GSH#036
147. Mohamed Ali Yusuf (Gaagaab) AS#50
148. Said Ali Muse GSH#027
149. Ismail Shire Jama GSH#142
150. Abdiqani Mohamud Mohamed GSH#075
151. Abdikani Gelle Mohamed AS#44
152. Abdullahi Farah Mire GSH#228
153. Abdullahi Mohamed Jama GSH#191
154. Abdullahi Ali Hersi (Timacadde) AS#53
155. Farhiya Yusuf Omar GSH#121
156. Mohamed Abdirahman Ahmed Ali GSH#128
157. Ali Haji Dahir Saleban Adam GSH#220
158. Khadra Ahmed Mohamed GSH#174
159. Sadam Mohamud Abdi (Jabeer) GSH#158
160. Abdirisak Hassan Ahmed (Dhookir) GSH#221
161. Ali Mahdi Mohamed GSH#169
162. Ainanshe Yusuf Hussein GSH#222
163. Mohamed Abdulkadir Mohamed GSH#190
164. Samira Maxamud Haji AS#51
165. Saynab Ismail Mohamed AS#45
166. Mohamed Abdi Osman AS#49
167. Daud Abdikarim Sh Omar GSH#014
168. Farhan Ali Hussein AS#47
169. Abdulrahman Ahmed Osman GSH#010
170. Mohamed Farah Nur GSH#192
171. Abdikafar Elmi Hange GSH#144
172. Mohamood Ahmed Adan GSH#157
173. Mohamed Abdullahi Burale GSH#059
174. Mohamed Abdulkadir Mohamed GSH#019
175. Abdirahman Idan Yonis GSH#259
176. Ali Yusuf Ali Hosh GSH#200
177. Ismail Abdulrahman Basheir GSH#238
178. Abdikarim Omar Hussein GSH#074
179. Mohamed Ibrahim Nur (Macalimu) GSH#068
180. Dr. Mohamed Hassan Mohamed GSH#207
181. Bashir Abdi Mohamed GSH#273
182. Faisal Ahmed Mohamud GSH#149
183. Abdullahi Hassan Roble GSH#249
184. Said Siyad Shirwac AS#09
185. Hussein Ahmed Ulusow GSH#021
186. Farhan Ali Mohamoud AS#10
187. Abdirisaq Mohamed Osman AS#03
188. Zahra Abdulahe Igal (Bundubte) GSH#094
189. Ali Haji Adam Abukar GSH#039
190. Abdirahman Abdulkadir Ade GSH#105
191. Khadra Mohamed Tukale GSH#247
192. Amina Omar Jama GSH#202
193. Dahir Ayanle Said AS#48
194. Abdirahman Abdishakur Warsame GSH#138.