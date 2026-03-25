Waa ayo kooxda Asxaabul-Yamiin ee Yurub ka wadda weerarada Yahuudda?

London (Caasimada Online) — Koox magaceeda aan horay loo maqal ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar dab-qabadsiin ah oo lala beegsaday ambalaasyo ay leedahay hay’ad samafal oo Yuhuud ah gudaha caasimadda London.
Booliska London ee loo yaqaano Met Police ayaa xaqiijiyay inay baaritaan ku hayaan sheegashadan lagu baahiyay khadka intarnetka, taas oo ka timid koox isugu yeertay Xarakada Asxaabul-Yamiin Al-Islaamiya (Hayi)
Taliyaha Booliska London, Mark Rowley, ayaa xusay in sanadihii u dambeeyay ay si xawli ah u kordheen khataraha ka imaanaya dowladda Iiraan, balse wuxuu ka digay in ay “xilli hore tahay” in weerarkan si toos ah dusha looga saaro xukuumadda Tehran.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Israa’iil ayaa ku adkeysanaysa in kooxda Hayi ay gacan-saar la leedahay Iiraan.
Weerarkan ayaa dhacay saacadihii hore ee Isniinta, markaas oo afar ambalaas oo ay leedahay hay’adda samafalka Yuhuudda ee Hatzola lagu gubay goob baabuurta la dhigto oo ku taalla dhismaha macbadka Yuhuudda ee Machzike Hadath ee xaafadda Golders Green ee London.
Dabka ayaa sababay qaraxyo ka dhashay haamaha gaaska ee saarnaa baabuurta, inkastoo aan la soo werin wax khasaare nafeed ah. Booliska ayaa sheegay in weerarkan ay baarayaan dambi-baarayaasha la-dagaallanka argagixisada, loona tixgelinayo dambi nacayb oo ka dhan ah Yuhuudda.
Waa ayo kooxda Hayi?
Kooxda Hayi ayaa u muuqata mid markii ugu horreysay baraha bulshada soo gashay 9-kii bishan Maarso, iyadoo sheegatay mas’uuliyadda weeraro dhowr ah oo bishan ruxay qaaradda Yurub.
Kooxdan ayaa mas’uuliyadda weerarka London ku sheegatay barta isgaarsiinta ee Telegram saacado gudahood markii uu dhacay shilku. Akkoonka Telegram-ka ee kooxda ayaa u muuqda in la abuuray 21-kii Maarso, oo ah laba maalmood uun kahor dhacdadii caasimadda UK.
Falanqeyn qoto dheer oo la sameeyay ayaa muujisay in qoraalka kooxda oo lagu baahiyay luqadaha Cibraaniga, Carabiga iyo Ingiriiska, uu u badnaa mid lagu diyaariyay barnaamijyada Sirdoonka Macmalka ah (AI).
Qoraalka Ingiriiska ayaa afar jeer adeegsaday magaca “Israa’iil”, oo ay ku jirto tixraac ah “Dhulkii Israa’iil” iyo waliba in ay isticmaaleen ereyga “Dagaalkii Gaza” – kuwaas oo ah ereybixinno si weyn ugaga duwan kuwa ay adeegsadaan kooxaha Shiicada ee ka soo horjeeda Sahyuuniyadda.
Aymenn Jawad al-Tamimi, oo ah khabiir ku takhasusay kooxaha hubeysan ee Ciraaq iyo Suuriya, ayaa aaminsan in qoraalka lagu diyaariyay AI iyadoo la adeegsanayo amar (prompt) bilow ah si uu jawaab ugu bixiyo mid ka mid ah saddexda luqadood, kadibna mashiinno lagu turjumay labada kale.
Xiriirka kooxaha hubeysan
Bayaan ay soo saartay kooxda Hayi ayay ku sheegtay inay beegsatay macbadka sababo la xiriira xiriirka taariikhiga ah ee uu la leeyahay Rabbi Abraham Isaac HaCohen Kook, oo ahaa wadaadkii ugu horreeyay ee Israa’iil oo halkaas ka soo shaqeeyay kahor inta uusan u haajirin dhulka Israa’iil, iyagoo xusay in dhismahan uu yahay saldhig weyn oo laga taageero Israa’iil, gudaha Britain.
Dhanka kale, Wasaaradda Arrimaha Qurbajoogta ee Israa’iil ayaa warbixin ay soo saartay ku tilmaantay in weerarkani uu la jaanqaadayo shilal kale oo gubid ah oo ka dhacay Yurub, kuwaas oo lala xiriirinayo “shabakad isbahaysi la ah Iiraan.”
Warbixinta ayaa inta badan saldhig looga dhigay xogo sirdoon iyo kuwa furan oo sheegaya in kooxdan la rumeysan yahay inay xiriir la leedahay garabyada Shiicada ee Ciraaq ee ay Iiraan taageerto.
Kooxdan ayaa sidoo kale sheegatay mas’uuliyadda weeraro aan khasaare dhalin oo lala beegsaday xarumo Yuhuuddu ku leedahay magaalooyinka Liege ee dalka Beljamka, iyo Rotterdam iyo Amsterdam oo ka tirsan Nederland.
Astaanta (logo) kooxda, oo dhowaan isbeddel lagu sameeyay, ayaa u eg calamada kooxaha maleeshiyaadka Shiicada, taas oo muujinaysa gacan haysata qorigiisa shiishka. Khabiir Tamimi ayaa xaqiijiyay in astaantani ay tahay mid u gaar ah kooxaha “dhidibka iska caabinta”.
Dhaq-dhaqaaqa Telegram
Saacadihii hore ee Talaadada, Hayi waxay sheegatay weerar kale oo gubid ah oo Isniintii ka dhacay magaalada Antwerp ee dalka Beljamka, halkaas oo mas’uuliyiintu ay xaqiijiyeen in baabuur la gubay, laba qof oo dhallinyaro ahna la xiray.
Sida kuwii hore, qoraalkan ayaa sidoo kale loo arkay mid ay u badan tahay in AI soo saaray, iyagoo sheegay in Antwerp ay xarun u tahay bulsho Sahyuuniyad ah oo ballaaran.
Khubaro baaritaan ku sameeyay dhaq-dhaqaaqa Hayi ayaa ogaaday in weeraradooda lagu baahiyo kanaallo kala duwan oo Telegram ah oo ay leeyihiin kooxaha Ciraaq ee taageera garabyada Iiraan, oo ay ku jirto kanaal taageera kooxda caanka ah ee Kata’ib Xisbullah iyo garabka Quwat Dhu al-Fiqar.
Ugu dambeyn, weeraradan ayaa imaanaya xilli shilal kale oo dab-qabadsiin ah oo ka dhacay Britain lala xiriiriyay dalal shisheeye oo isgaarsiintooda u mara Telegram, oo uu ku jiro gubitaankii bakhaar ku yaalla Leyton oo ay booliska la-dagaallanka argagixisadu ku eedeeyeen inay fuliyeen shakhsiyaad gacan-saar la leh Ruushka.
Booliska London ayaa haatan dadaalkooda ugu weyn isugu geynaya xaqiijinta iyo xaqiijinta dhabnimada sheegashada kooxdan.