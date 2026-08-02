War cusub oo kasoo kordhay doorashada guddoomiyaha BF

Muqdisho (Caasimada Onlie) – Guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee Golaha Shacabka Soomaaliya, Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa maanta tallaabadii ugu horreysay u qaaday doorashada guddoomiyaha Baarlamaanka, si loo soo buuxiyo kursigii uu dhawaan banneeyay Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) oo loo doortay Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Warqad kasoo baxday xafiiska guddoomiye Sacdiya Yaasiin ayaa waxaa lagu magacaabay guddiga doorashada ee guddoomiyaha Golaha Shacabka, si loo dadajiyo howsha, loona soo doorto guddoomiye Baarlamaan oo rasmi ah.
Xubnaha la magacaabay oo ka kooban 9 Xildhibaan ayaa la faray inay gutaan waajibaadka loo igmaday, ayna isku dabaridaan hawlaha doorashada.
“Waxaa la farayaa xubnaha kor ku xusan inay si degdeg ah u gutaan waajibaadka loo igmaday, si waafaqsan xeerhoosaadka golaha,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Yaa ku tartamaya doorashada?
Doorashada kursigan oo si weyn isha loogu wada hayo ayaa waxaa isku soo taagay musharrixiin ay kamid yihiin Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo dhawaan uun soo qaatay kursi Xildhibaannimo iyo Xildhibaan Saadaad Caliyow oo shalay iska casilay xilka Wsasiiru Dowlaha Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Labada musharrax ayaa haatan olole xooggan ka wada magaalada Muqdisho, iyaga oo gooni gooni ula shiraya Xildhibaannada, si ay codad uga helaan, waxaase lagu kala bixi doonaa hoolka doorashada oo ah Villa Hargeysa.
Sidoo kale, waxaa doorashadan saameyn ku leh Villa Somalia oo la sheegay inay wadato musharrax ay dooneyso inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya, si uu u beddelo Sheekh Aadan Madoobe.
Shaqada u taalla Baarlamaanka Soomaaliya
Kalfadhigga 8-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo uu shalay si rasmi ah u furay Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in Labada Gole ay sii amba qaadaan hawlaha muhiimka ah ee horyaalla, gaar ahaan arrimaha hortabinta u leh dalka oo ay ugu horreyso doorashada oo haatan uu ka taagan yahay muran xooggan.
Furitaanka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aaday, iyada oo ay jiraan caqabado siyaasadeed oo waaweyn, kuwaas oo la xiriira sharciyadda kalfadhigga sannadka dheeraadka ah. Arrintan ayaa sii xoojisay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan hay’adaha federaalka.
Si kastaba, Kalfadhigan waxaa Labada Gole ee Baarlamaanka horyaalla shaqooyin adag, iyadoo ajandaha ugu horreeyo uu noqonayo qabashada doorashada guddoomiyaha Golaha Shacabka, maadaama uu bannaanyahay xilkaasi.