Xasan Sheekh oo sheegay in Soomaaliya ay dib u soo ceshatay…

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Soomaaliya ay dib u soo ceshatay kaalinteedii caalamiga ahayd.
Madaxweynaha ayaa sheegay in isbeddelkan ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda uu ka mid yahay guulaha ugu waaweyn ee la gaaray afartii sano ee la soo dhaafay.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in dib-u-habeynta siyaasadda arrimaha dibadda ay sare u qaaday sumcadda iyo matalaadda Soomaaliya ee heer gobol iyo heer caalami. Wuxuu tilmaamay in dowladda ay mudnaanta siisay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo difaaca danaha qaranka.
“Mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee afartii sano ee la soo dhaafay waa isbeddelka ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya muddo dheer ahayd dal inta badan laga hadlo, balse maanta ay isu beddeshay dal si firfircoon uga qeyb qaata doodaha iyo go’aamada khuseeya gobolka iyo caalamka. Sida uu sheegay, codka Soomaaliya ayaa dib uga dhex muuqday fagaarayaasha caalamiga ah.
“Muddo dheer Soomaaliya waxay ahayd dal inta badan laga hadlo oo magac iyo muuqaal ahaan kaliya u jiray. Maanta Soomaaliya waxay noqotay dal hadlaya,” ayuu yiri Madaxweynaha, isagoo tilmaamay in isbeddel muuqda uu ku yimid kaalinta diblomaasiyadeed ee dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale xusay in waqtiyadii hore go’aannada quseeya masiirka Soomaaliya mararka qaar lagu gaari jiray meel ka baxsan xuduudaheeda iyadoo aysan Soomaaliya qeyb ka ahayn, hase yeeshee maanta ay xaaladdu ka duwan tahay, isla markaana dalku leeyahay matalaad iyo cod muuqda.
“Waxay ahayd dal lagu go’aamiyo masiirkiisa meel ka baxsan xuduudihiisa isaga oo maqan, mararka qaarna aan miiska fadhin. Maanta waxay noqotay dal ka qeyb qaata go’aannada quseeya gobollada iyo caalamka intiisa kale,” ayuu raaciyay Madaxweynaha.
Ugu dambeyntiina, Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto dadaallada lagu xoojinayo xiriirka caalamiga ah, difaaca danaha qaranka iyo kor u qaadidda doorka Soomaaliya ee fagaarayaasha gobolka iyo kuwa caalamka, isagoo carrabka ku adkeeyay in diblomaasiyadda firfircoon ay qayb muhiim ah ka tahay qorshaha dowladda ee xoojinta kaalinta Soomaaliya ee masraxa caalamiga ah.