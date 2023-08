Al Shabaab oo ka carootay arrin ay billowday dowladda

Guutooyinka qaarkood waxaaba hadda la geeyay furimaha dagaalka ka dhanka ah Alshabaab.

Suurtagal ma tahay in furinta dagaalka ay fooda is galiyaan labo ciidan oo isku magac ah?

Guutada Khaalid Binu Waliid ee milatariga Soomaaliya waxay dhawaan ka hawlgaleen gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud, iyagoo is fara saaray dagaalamayaasha Alshabaab.

Ibraahim Aadan oo horey ula soo shaqeeyay xarakaadka jihaadiga ah ee Soomaaliya balse markii dambe isaga haray, haddana ka faalooda arimaha ururrada islaamiga ah ayaa rumeysan suurtagalnimada in goob dagaal oo la isku fara saaray ay isku arki karaan kooxo isku magac ah.

“Inkastoo Alshabaab ay hadda ku yar tahay isticmaalka magacyada saxaabadii oo ay taas ka door bidaan magacyada hoggaamiyayaasha kooxaha jihaad doonka casriga ah, haddana meesha lagama saari karo in goob dagaal ay isku herdiyaan ciidamada dawladda oo wata magac saxaabi iyo unug dagaalama oo Alshabaab ah oo isna wata magaca isla saxaabigaas” ayuu yiri Ibraahim Aadan.

Magacyada cusub ee loo bixiyay guutooyin ka tirsan milatariga, waxay ka caraysiisay Al-shabaab, oo u arka inay taasi dhaawacayso afkaarta ay dadka u sheegi jireen ee ahaa in kuwa ay la dagaalamayaan ay yihiin kuwa diinta ka baxay, sida uu shaaciyay Ibraahim.

“Hadda markii ciidamada dawladda guutooyin ka mid ah loo bixiyay Cali Bin Abii Daalib iyo Khaalid Binu Waliid, Alshabaab aad bay u dhibtay maxaa yeelay waxay sheegi jireen in ciidanku diinta ka baxay, haddana magac saxaabi bay wataan, taasi waxay dhaawacday fikradihii ay iibin jireen” ayuu yiri Ibraahim Aadan oo horey ula soo shaqeeyay ururka Alshabaab.

Dawladda ayaa qabta in magacyada wanaagsan si kasta oo ay Alshabaab ula baxeen inay sax tahay in loo bixiyo ciidamada dawladda.

Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhiga Janaraal Cabdillaahi Cali Caanood ayaa sheegay in magacyadan cusub horey aan ciidanka loogu bixin jirin, balse uu aad u soo dhaweynayo in hadda lagu baraarugo magacyadan oo uu yiri wadamo badan oo islaam ah ciidankooda iyo kuliyaddaha ciidamada, way u bixiyaan, isagoo tusaale u soo qaatay wadamada Sucuudiga iyo Iiraan.