Amaro kasoo kala baxay dowladda iyo Al-Shabaab oo jahwareer ka abuuray Xamar

By Caasimada Online

Muqdisho (Caasimada Online) – Maalmo kahor ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa lagu amray in ay goobohooda ganacsi ku xiraan kaamiradaha muuqaallada duuba ee loo yaqaanno CCTV, iyadoo dowladdu ay sheegtay in loogagol leeyahay sababo ami.

Muddadii loo qabtay ganacsatada in ay ku xiraan muuqaal duubayaasha ayaa soo idlaatay, iyadoo haatan albaabada la’isugu dhuftay dukaamo badan oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.

Ganacsatada ayaa ku doodaya in ay noqdeen dherigii labada dhinac ka gubtay, iyadoo dhinaca kale Al-shabaab ay soo saareen awaamiir ay ganacsatada uga digayaan in ay meheradahooda ku xiraan kaameradaha ay dowladdu amartay.

Waxaa soo baxayay warar sheegaya in qaraxyo lagu xiray goobo gancsi oo kaamerado lagu xiray iyo kuwo la qarxiyay intaba.

Mid kamida ganacsatada oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in ay saameyn weyn ku yeelatay amarrada kala duwan ee loo adeegsanayo ganacsatada iyo in ay meel dhexe ku dhumaan.

“Muddo laga joogo toddobaad ayaa nalagu amray in aan kaamiradu ku xirno goobeheenna ganacsi, anagana wey suura geli weyday, waxaana noo timid qolo noo sheegtay in ay yihiin nabad sugid,” ayuu yiri nin kamid ah ganacsatada.

Wuxuu sheegay ganacsadahaan in nabad sugidda Soomaaliya ay ku amartay milkiilayaasha dukaamada in ay xirtaan kaamirooyinka CCTV, amaba ay la kulmi doonaan ganaaxyo culus.

Arrintaan ayay sheegeen in ay saameyn ku yeelatay ganacsiooda maadaama la gaaray waqti uu sheegay in loo qabtay si ay amarka u fuliyaan.

Dowladda Soomaaliya ayaa sababo amni ku macneysay amarka dul yaalla ganacsatada, hase yeeshee ganacsatadu waxa ay qabaan aragti taas kaduwan.

“Annagu ma diiddanin in aan kaameradaha xiranno, hase yeeshee sababo amni ayeysan noogu suura geli karin culeysyo kale ayaa jira, amniga waddankana waan iska ognahay xaaladdiisa, qolana in ay ku tiraahdo kaamerado xir qolana ay diidaan waa mid annaga dhib nagu ah”.

Mar aan weydiinnay in ay jiraan digniino kaga yimid dhinaca Al-shabaab ayuu yiri, “Inta aan kawar qabo majirto digniin shaqsiyan noosoo gaartay marka lagasoo tago tan dowladda, laakiin waxaa jira warar badan oo baraha bulshada la’isla dhex marayo cabsina nagu abuuri kara”.

Macaamiisha dukaamadooda ayey sheegeen in u baahanyihiin dukaameysi, isla markaana ay lasoo xiriirayaan, waxaase ay sheegeen in aysan awoodi karaan in dukamaada ay furaan si ay wax u iibiyaan.

“Dowladda waxa aan leenahay haddii aad rabtaan in aad amaan sugtaan kameradihiinna ku xirta tabeellooyinka ku yaalla magaalada, cadaadiska iyo cabsi gelinta hanaga daayaan”, ayuu yiri ganacsadahau ku daray hadalkiisa.

Waxa uu sheegay in ay joojinayaan dhamaan ganacsiga haddii uu khatar ku yahay naftooda isla markaana ay reerohooda biilka uga raadin doonaan meelo kale, haddii dowladdu aysan si wax ku ool ah war ugasoo saarin aarrintan.

Dhinaca kale war qoraal ah oo kaso baxay ururka Al-shabaab ayaa lagu sheegay in aysan raali ka ahayn in ganacsatadu kaamirooyin ku xiraan meharadahooda.

Dhinaca kale xiriir aan la sameynay afhayeenka taliska booliska ee Soomaaliya ayuu noo sheegay in arrintan aysan qoseynin booliska balse ay tahay amar kasoo baxay ciidamada nabad sugidda.

Xiriir kale oo aan la sameynay saraakiil katirsan nabad suggida Soomaaliya ayey iyaguna ka gaabsadeen in ay ka jawaabaan cabashada ganacsatada. Balse waxay sheegeen in arrintaan ay u sameynayaan hagaajinta amniga darteed.

Dawladda Soomaaliya ayaa xilliyo hore isku dayday inay kaamirooyinka CCTV ku xirto qaar kamid ah waddoyinka Muqdisho, balse al Shabaab ayaa ku qaaday weeraro iyaga oo qaraxyo ku rakibayay tabeelayaal qaas ah oo loo muday kaamirooyinka.

Dawladda ayaa wadda dagaal ka dhan ah al Shabaab kaas oo ay uu madaxweyne Xassan Sheekh ku sheegay inuu doonayo inuu u cirib tiro ururka.

Isha: BBC