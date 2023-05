CAWAD oo si weyn u dhaliilay madaxda DF iyo Puntland

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa si weyn u dhaliilay hadallada xanafta leh ee maalmihii dambe ay warbaahinta isku marinayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland.

Cawad ayaa waxa uu sheegay in dhaqankan uusan wax tar u aheyn xaaladda maanta ay Soomaaliya ku jirto, oo u baahan wada-hadal dhab ah iyo in si wada-jir ah looga wada-shaqeeyo mustaqbalka iyo muuqaalka guud ee Soomaaliya.

“Soomaaliya maanta uma baahna far isku fiiq iyo in hadallo wax kala fogaynaya hawada la isu mariyo, balse waxay u baahan tahay wada hadal dhab ah oo wax taraya iyo in danta dalka iyo dadka si wada jir iyo is fahan leh looga wada shaqeeyo mustaqbalka iyo muuqaalka guud,” ayuu yiri Cawad.

Sidoo kale waxa uu soo jeediyay in ismaan-dhaafka ka dhex jira madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland laga gaaro isfahan, islamarkaana ay xilligaan tahay waqtigii wax sixidda iyo dib u qaabeynta dalka, sida uu hadalka u dhigay.

“Dowladda Federalka Soomaaliya waa dowladdii dalku lahaa, Puntlandna waa degaan muhiim ah oo ay tahay in tix galin weyn la siiyo. Waaxaa lama huraan ah in degdeg danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed si kal furan looga wada shaqeeyo horayna wada jir loogu socdaa is maandhaafka jirana lagu badalaa wada shaqayn iyo is fahan,” ayuu yiri.

Waxa uu intaas kusii daray “Waxa aan ku midaysan nahay ayaa ka weyn waxaa yar ee lagu kala aragtida duwan yahay. Waxaa loo baahan yahay in si ka fiirsi iyo deggenaansho leh mar walba xaaladda dalka loo wajeho caadifadana meel la iska dhigo. Waxaa la joogaa waqtigii wax sixidda iyo dib u qaabaynta dalka guud ahaan.”

Cawad ayaa waxa kale oo wax laga xumaado ku tilmaamay hadaladda la jarjaray ee sida khaldan baraha bulshada loo wareejinayo, kuwaasi oo uu ku tilmaamay marin habaabin bulsho, xilli ay meel sare gaartay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa madaxda dowladda dhexe iyo maamulka Puntland.

“Waa in aan gacmaha isqabsanaa oo nabadda iyo horumarka dalka laga wada-shaqeeyo,” ayuu yiri Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo baaq guud u diray dadka Soomaaliyeed iyo madaxdooda.

Hadalkan ayaa imanaya xilli maalmihii dambe ay warbaahinta isku marinayeen hadallo kulul madaxda dowladda federaalka iyo Puntland, kaasi oo meel sare geeyay khilaafka labada dhinac, kadib markii uu madaxweynaha Puntland uu si shaqsi ah u weeraray ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka.