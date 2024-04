Daawo: Khudbadii Xasan Sheekh oo shaaciyey qorshe culus oo Turkiga iyo Somalia u bilowday

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay wehelinayaan Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Danjiraha dowladda Turkiga ayaa kaga qeyb-galay dusha markab dagaal oo ay leeyihiin Ciidamada Difaaca Turkiga munaasabad ku saabsan dhaqan-gelinta heshiiska iskaashiga difaaca Labada dal.

Madaxweynaha ayaa xusay taariikhda faca-weyn ee ka dhaxaysa Turkiga iyo Soomaaliya, gaar ahaan doorka wanaagsan ee ay ka qaadanayaan dowlad-dhiska, gargaarka iyo garab istaagga dadka Soomaaliyeed, iyagoo xilli adag ku soo dhiirraday in ay soo gaaraan Soomaaliya.

“Dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga oo heshiiskani inaga dhexeeyo waa dal iyo dad aan naqaanno, marar badan hiil inoo muujiyay. Waa waddan saaxiib iyo walaal ah oo aan ku aamini karno iskaashigan muhiimka u ah difaaca qarannimadeeenna iyo midnimadeenna dhuleed” ayuu yiri Xasan Sheekh.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo mahadcelin iyo bogaadin u diray Madaxweynaha Turkiga, ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareeyey in dhaqan-gelinta heshiiskan ay suurta gelinayso dib u soo celinta Ciidamadda Badda Soomaaliyeed oo awood u yeesha in ay kaligood sugaan difaaca badaheenna, muddo dhow kaddib, haddii Alle idmo.“Heshiiska aan la saxiixanay Soomaaliya wuxuu caalamka tusay in xiriirka walaaltinimo uu ahaan doono mid waligiis

“Heshiiska aan la saxiixanay Soomaaliya wuxuu caalamka tusay in xiriirka walaaltinimo uu ahaan doono mid waligiis sii jiri doona. In markabkaan dagaal uu yimaado Soomaaliya waxay qeyb ka tahay heshiiskii difaaca Badda ee Soomaaliya iyo Turkiga ay galeen,” ayuu yiri Safiirka Turkiga ee Soomaaliya.

Waxaana xusid in maalinta dhaqangalka heshiiskaan lagu soo beegay maalinta sanad-guurada 104-aad ee qarannimada Turkiga, taasi oo muujinaysa ahmiyadda heshiiskani u leeyahay labada dal walaalaha ah.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in heshiiskani horseedi doono in la gaaro Soomaaliya ku filan difaaca iyo ilaalinta xeebaheeda oo hadda ay dhibaato ba’an ku hayaan Maraakiib shisheeye, kuwaas oo xeebaha dalka uga kaluumeysta si sharci darro ah, halka qaarkooda ay ku shubaan maadooyin sun ah oo halis ku ah noolaha ku jira Badda.

