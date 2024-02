Daawo: Maxaa kala qabsaday Shabaab iyo nin ay geeriyootay hooyadiis oo ay u diideen…?

Balcad (Caasimada Online) – Hooyo kamid ah dadka deegaanka ee ku nool duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ka sheekeysay qiso dhex-martay wiil dhalinyaro ah oo ku nool deegaankaasi iyo Al-Shabaab, kadib markii ay geeriyootay wiilka hooyadiis.

Dhacdadan ayaa ka dhacday tuulada lagu magacaabo Carafaag, waxaana la sheegay in Al-Shabaab ay yimaadeen guriga ay ku dhimatay hooyada, kadibna ay diideen in loo duceeyo marxuumadda, iyaga is hortaag ku sameeyay in xoolo iyo tacsi loo dhigo.

Wiilka oo ka xanaaqay arrintaas ayaa soo qaatay hubkiisa, wuxuuna laayay xubnii Al-Shabaab ee uu yimid, kadibna wuxuu gacanta ku dhigay sarkaalkii watay kooxda u timid isaga oo gowracay, sida ay sheegtay hooyada la hadashay warbaahinta.

Sidoo kale waxa ay intaasi kusii dartay in maalintaasi ay ugu dambeysay Al-Shabaab, dibna aysan ugu arag deegaankooda.

“Hal maalin ayaa Al-Shabaab innoo yimaadeen oo maamo naga dhimatay Soon-qaad ayay ahayd waxayna yiraahdeen qaxwo la karimaayo, biyana la cabi maayo, igaarkii ay dhashay marxuumadda ayaa ku yiri dadkaan Sooman ayaan biyo u qasaa u qasi maysid ayaa la yiri, kadib inta qoray ka qaatay ninkiina bireeyay oo maha dhigay halihii la socday” ayay tiri.

Waxaa kale oo ay sii raacisay “Waa noogu dambeysay, waana noogu horreysay maalintaas, Annaga waxaa nahay dad nabad ku tashan oo isku filan”.

Xildhibaan Cismaan Xaadoole oo ku sugnaa goobta ayaa isna ka hadlay dhacdadan, isaga oo bogaadiyay dadka deegaanka ee u istaagay iska dhicinta Al-Shabaab.

“Maamadii halkan ka hadleysay waxay tiri nimanaa noo yimid Shabaab mayd ayaan aasi maagnay kadib sadaqo ayaan la bixi maagnay, la bixi maysid ayuu yiri inta iyada oo qof la jrin qabtay ayuu gowracay maalinkaas ayaana Shabaab noogu dambeysay, wallee dadka gobol ayay weli kor saaran yihiin ” ayuu isna yiri xildhibaan Cismaan Xaadoole.

Xaadoole oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Shabeelaha Dhex oo dhan lagu jabiyay Al-Shabaab, ayna arrintaas ka qayb-qaateen dadka deegaanka.

“Kasoo billow Raagge Ceelle iyo guud ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe oo dhan dadka shacabka ah si fiican ayay Khawaarijta ula dagaameen” ayuu mar kale yiri.