Daawo: Xaaf oo DF u diray digniin la xiriirta arrin xasaasi ah oo ka taagan Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ka hadlay dhulka Dabdemiskii hore ee booliska oo dowladdu ay ka kicineyso qoysas u badan beesha Sacad ee Habargidir.

Odayaal ka socda beesha ayaa maanta Xaaf ugu tegay gurigiisa, waxayna ka codsadeen inuu ka hadlo kiiskaan, isagoo warbaahinta la hadlay ayuu codsi iyo hanjabaad isugu daray dowladda.

Xaaf ayaa sheegay in dhul 30 sano la deganaa aysan macquul aheyn in si qorshe la’aan ah dadkii deganaa looga kiciyo, isagoo ku guudiyey in dadkaan ay dagaalami doonaan hadii la isku dayo in xoog looga kiciyo dhulkooda.

“Horta dowlad maxaa la dhahaa? Waa dhul iyo dad, marka dhulka dadka ayaa iska leh sidee looga kicinayaa, intey aadayaan? Dhulka dowladdu malaha ee dadka ayaa leh, kaliya dowladda waxaa laga rabaa in dadkaan ay dhulkooda ku maamusho,” ayuu yiri Xaaf.

Sidoo kale Madaxweyne Xaaf ayaa dowladda ku dhaliilay aqoon la’aan iyo tayo xumo dhanka maamulka ah, isagoo kula taliyey in dhulka la cabiro, kadibna dadka degan loo lacageeyo, hadii aan loo dhaafeyn.

“Dadkaan dhalinyarada ah ee hadda xafiisyada ka shaqeeya waxaba kama yaqaaniin dowladnimada, markii dad dhul laga kicinayo waa in sharci loo maro, xukun maxkamadeed ayaa dadka looga saari karaa dhulkooda, dowladda waxaan kula talinayaa inay hagaajiyaan xirfadaha dadka maamulka ka shaqeynaya,” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Galmudug.

Xaaf ayaa sheegay in la suurad xumeynayo madaxweynaha iyo masuuliyiinta kale ee dowladda, isagoo sheegay inuu faafay ah war sheegaya inay iibsanayaan dhulka, isagoo yiri, “War waxaasi macquul maaha, caay iyo meel ka dhac ayey ku tahay madaxda qaranka iyo dowladnimada.”

Madaxweyne Xaaf ayaa dowladda ka codsaday inay tixgeliso codsigiisa, “Maadaama aan ahay odayga ugu weyn beesha Sacad, waxaan codsanayaa in dowladdu keento xal ka duwan kan ay hadda ku raadineyso dhulka ‘dabdamiska’ sababtoo ah wiilasha loo soo adeegsaday inay dhulkaas dadka ka kiciyaan waxay dhasheen iyadoo sidaan loo degan yahay dhulkaas,” ayuu yiri Xaaf.

