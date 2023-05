DEG DEG: Musuq-maasuqii adeegga Xajka oo meesha laga saaray iyo qiimaha oo hoos loo dhigay

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goordhoweyd ku dhawaaqay in xujeyda Soomaaliyeed loo baajiyey lacag ka badan 8 Milyan oo dollar sanadkan, kadib markii meesha laga saaray musuq-maasuqii ka jiray adeegga Xajka, hoosna loo dhigay qiimaha.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre oo arrintaan shaaciyay, ayaa waxa uu sheegay in meesha laga saaray lacago badan oo si musuq-maasuq ah loo dul saaran jiray xujeyda Soomaalida.

“Wuxu marka uu yahay cadaalada iyo itus oo itaabsi damiirka dadku waa ku qancaya, waxaa rejaynayaa in raali la noqday. Waxaa isku deynay in shaqadaan cibaadada ah Ilaahay uga baqno oo dadka Soomaaliyeed aan u fududeyno in alaala inta u fududeyn karno, maadama aan ka bixin karin aan inay wax iska bixin karaan u fududeyno intii nooga aadaneyd,” ayuu yiri.

“Waxaa ogaanay inĀ dadkeenu beylaha badan soo mareen oo dhibaato badan soo mareen oo aan isku naxariisan jirin inagu laftigeenu oo meel walba isku istaagnay, qof walba meeshu wax ka goosan karayay ka goosto, qofkii ganacsato ahaa uu wax kasii goosto, oo ugu dambeyntana qofkii miskiinka ahaa la dul-saarayo.”

Waxa uu shaaciyay inay meesha ka saareen calaa qof oo ay usoo hareysa hadda qof walba oo Xaaji Soomaaliyeed $745 iyo sintiyaal, taasi oo markii hore qaab musuq-maasuq ah looga qaadi jirey Xujeyda Soomaaliyeed.

Qiimaha sanadkaan lagu xajin doono ayaa dhan $4,484, waxaana hoos loo dhigay lacagihii awal xujeyda laga qaadi jiray oo kor u dhaafayay shan kun oo doollar.

Sidoo kale waxa uu sheegay inay dowladda ka daba tagtay oo hal hal usoo eegtay adeegyada ay helaan xujeyda Soomaaliyeed iyo qiimayaasha markii hore la iska dul dhigan jiray, kuwaasi oo meesha laga saaray.

“Waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay waxayna ku timid in musuqii laga saaray meesha oo la isku daalac naasiliyay isaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ee Xaajiga ah.”

Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay inay dadaal badan ku bixiyeen in qofka Soomaaliyeed ee Xaajiga ah uu helo adeeg wanaagsan, kaasi oo ka bilaabanaya duulista illaa soo celinta.



Hoos ka daawo muuqaalka