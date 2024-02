Dowladda Soomaaliya oo dhul ku yaalla Muqdisho siisay SHIINAHA + Ujeedka

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dhul siisay Shiinaha, kaas oo loogu talagalay safaaradda uu ku leeyahay magaalada Muqdisho.

Dhulkan ayaa waxaa safaaradda ku wareejisay gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Fardowsa Cusman Cigaal oo la kulantay sii haya safiirka Shiinaha, Chen Wendi.

Fardowso ayaa sheegtay sheegtay in tallaabadani ay xoojineyso xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Shiinaha.

Sidoo kale waxaa ay sheegtay in ujeedka dhulka la siiyay Shiinaha uu yahay mid lagu ballaarinayo safaaradda uu haatan ku leeyahay magaalada caasimada ah Muqdisho.

Waxaa kale oo ay soo raacisay dhulkaas iyo dhismaha safaaradda lagu horumarin doono adeegyada ay u hayso shacabka, sida habaynta fiisaha iyo fududaynta ganacsiga.

Dhankiisa sii hayaha safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya, Chen Wendi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dhulkan cusub uu ka caawin doono safaaradda in ay sii ballaariso howlaheeda shaqo iyo in ay si wanaagsan uga shaqeyso danaha labada dal.

Shiinaha ayaa kamid ah dowladaha waa weyn ee taageero dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna ka taageeraa dhinacyo kala duwan oo muhiim ah.

Sidoo kale wuxuu ka qayb-qaataa howlaha gurmadka bani’aadanimada Soomaaliya, isaga oo marar kala duwan deeq lacagee ku wareejiyay hay’adda SoDMA ee Soomaaliya.

Muqdisho ayaa waxaa haatan kusoo badanayaa dhismaha safaaradaha waxaa dhowaan ay  dowladdu dhul ku yaalla degmada Xamarweyne ay ugu wareejisay safaaradda Talyaaniga.