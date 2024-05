Fahad Yaasiin: Go’aanka ay DF ka qaadatay xafiiska QM dhowr su’aalood baa ka furan

By Fahad Yaasiin

Xafiiska Qaramada Midoobay ee Arrimaha Siyaasadda waddamadee loo abuuraa?

Dalalka aan lahayn dowlad adag oo wada xukunta dalkeeda ama uusan ka jirin hannaan sharci iyo mid siyaasadeed oo wadar ogol lagu wada noolyahay.

Goorma ayaa laga maarmaa Xafiiska Siyaasadda ee Qaramada Midoobay?

Marka uu dalka gaaro degenaasho siyaasadeed, uuna si buuxda ula wareego amnigiisa.

Dowladda Soomaaliya xaalad noocee ah bey ku sugantahay haddeer?

Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh, kuma dhawaaqin in ay gaartay isku filnaasho amni. Bilcaksi, waxaa wiiqmay awooddii ciidan iyo tayadii amni. Xagga siyaasadana, waxayba usii guurtay dastuur cusub oo abuuray kala qaybsanaan iyo qalalaase siyaasadeed.

Sababta rasmiga ah ee uu Maamulka Xasan Sheekh u gaaray go’aankan?

Doorashada 2026 ayuu Xasan Sheekh rabaa inuu marsiisto hannaan iyo shuruuc aan heshiis lagu ahayn, xafiiska Qaramada Midoobayna uusan ka daba hadlin.

Dowladdu xaq ma u leedahay?

Haa. Dowladu xaq bay u leedahay, wuuna fulayaa amarkeeda.

Miraha ka dhalanaya go’aanka dowladda?

In niyad jab weyn uu ku dhaco Golaha Ammaanka iyo saaxiibada caalamka.

In ay is badasho filashadii ahayd Soomaaliya oo ka soo baxday dowlad fashilantay, kuna dhaw, in ay gaarto isku filnaasho iyo horumar.

In dib u eegis lagu sameeyo guulihii hore, sida ka qaadistii cunaqabataynta hubka, maadaama uusan jirin la socoshada Xafiiska Wakiilka Xoghaya Guud ee QM ee Soomaaliya.

In si toos ah loola macaamilo Maamul Goboleedyada iyo garabyada kale ee siyaasadda, iyadoo lagu culeysinayo Dowladda Dhexe.

Xalka degdega ah muxuu yahay?

In Madaxweyne Xasan Sheekh uu ka laabto si degdeg ah go’aankaas oo la is waafajiyo tabashada Dowladda (haddii ay ahayd dan qaran) iyo muhiimada uu leeyaha Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.

Gunaanad

Madaxweyne Xasan go’aanka uu maanta ka gaaray Xafiiska QM natiijadeeda wuxuu guran doonaa subaxa 16ka May, 2026. Maalintaas oo ay isku fac noqonayaan qof walba oo aanan xil qaran haynin.

Xasan Sheekh waa Madaxweyne hore, Mirinaayo loo soo fariistay, sharciyad, shacbiyad iyo awood ciidanna midna haynin, xafiiskii Qaramada Midoobayna uu gacantiisa ku qufulay.

Maalintaas Xasan Sheekh meel uu u laabtana mahaysto, meel uu joogana mahaysto.

W/Q: Fahad Yaasiin