FINLAND oo qaaday tallaabo lama filaan ah oo la xiriirta dib u heshiisinta dalka

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Finland ayaa qaadatay go’aan lama filaan ah oo la xiriira kaalmo dhaqaale oo ay ku bixisay geedi socodka dib-u-heshiisiinta qaranka ee Soomaaliya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Finland ayaa la sheegay inay qorsheyneysa inay dib usoo ceshato dhaqaale dhan 50,000 oo Yuuro, kaasi oo markii hore ay ku shubtay hay’adda Finn Church Aid (FCA), looguna tala-galay hormarinta geedi socodka dib-u-heshiisiinta dalka.

Wasaaradda ayaa waxay sheegtay in ay doonayso in dib loo soo celiyo lacagahaas, kadib markii shaki laga muujiyay in dhaqaalahaas si sax ah loo isticmaalay.

Tallaabadan ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland sheegtay inay timid kadib markii aysan suurta-gelin in la xaqiijiyo in dhaqaalihii loo isticmaalay si waafaqsan go’aanka deeqda dowladda dalkaasi.

Kharashkan ayaa waxay dowladdu bixisay 2021-kii, waxaana loogu tala-galay in lagu hormariyo geeddi-socodka dib-u-heshiisiinta qaranka ee Soomaaliya.

Kaalmada dhaqaale ee Finland ayaa markii hore ujeedkoodu ahaa sidii loo xoojin lahaa ka qayb-galka ballaaran ee shacabka Soomaaliyeed ay ku yeelanayaan wada-tashiyada qaran, “loogana hortagayo in ay sii huriyaan qalalaasaha siyaasadeed ee doorashada kahor,” hase yeeshee lama xaqiijin karo in dhaqaalahaasi loo adeegsaday arrintaas.

Si kastaba, dowladda Finland gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa billowday baaritaan madax-bannaan oo la xiriira hawlaha ururka si loo hubiyo in ay qaadato tallaabooyin ku filan, taasi oo lagu xoojinayo hababka maaraynta kaalmada la siiyo hay’adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka.