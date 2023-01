Madaxweyne Xasan ma ogolaaday muddo kororsiga Lafta-gareen? – Ogow lix arrin oo muhiim ah

By Abdullahi Osman Farah

Baydhabo (Caasimada Online) – Kadib hadal-jeedintii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee furitaanka shirka dib-u-heshiisiinta siyaasiyiinta Koonfur Galbeed waxa soo baxayay warar xoogeystay oo la xiriira in uu Xasan si dadban u ogolaaday muddo kororsiga Lafta-gareen.

Warbixintan ayaa waxaa kusoo koobeyna dhinacyada ay siyaasadda ka khuseysay khudbadii madaxweyne Xasan Sheekh iyo inay noqon karaan erayadaasi kuwa fasaxaya muddo kororsi.

Dhowr iyo labaatan daqiiqo oo Xasan Sheekh uu hadlay hal mar ayuu soo hadal qaaday wax la xiriira diidmada mudada dheeriga ah ee xafiiska uu jooga maamulka Lafta-gareen, markaas oo Xasan Sheekh uu la wadaagay dadka dood dhexmartay isaga iyo xubno kamid ah mucaaridka Koonfur Galbeed.

Kuwaas oo Xasan Sheekh xasuusiyay in uu ka lug gaabinayo kooxda la baxday Badbaadada Koonfur Galbeed, isaga oo shalayna hormuud u ahaa kooxdii Badbaado Qaran markuu Farmaajo joogay.

Laakiin Xasan Sheekh wuxuu sheegay in uu isku difaacay “in iyaga uu maamulkii Farmaajo diiday inuu la hadlo markuu muddo kororsiga qaatay balse mucaaridka Koonfur Galbeed loo ogol-yahay in lagala hadlo xaaladda taagan oo ah diidmo ka dhalatay muddo kororsiga, labadaas xaaladoodna ay yihiin kuwa aad u kala duwan.”

Xasan Sheekh wuxuu amaanay in Lafta-gareen uu dhisay Madaxtooyo casri ah, waana taas midda ay dad badan u fasireen inuu Xasan Sheekh aqbalay inuu Lafta-gareen iska sii joogo xafiiska doorasho la’aan.

Waxyaabaha siyaasiga ah ee Xasan Sheekh uu khudbadiisa uga hadlay, ayaa waxa kamid ahaa;

1. In maamulka Lafta-gareen uusan dadka ku qasbin inay hubka qaataan:

Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu khudbada dhexdeeda ugu sheegay Lafta-gareen in aanu dadka ku qasbin inay hubka qaataan, in uusan ciidanka u adeegsan arrimo gaar ah ayaa la xasuusiyay Lafta-gareen, taas oo Xasan Sheekh sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin.

2. Xoriyadda aas-aasiga ah ee muwaadiniinta: Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu maamulka Koonfur Galbeed u sheegay in marnaba aan la aqbali karin in la hor istaago xoriyadda hadalka iyo midda socdaalka, taas oo madaxweynaha uu sheegay inay kamid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah ee uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, in la hor istaagana ay dambi tahay oo aanay jirin cid laga aqbali karo.

Lafta-gareen ayaa kal hore siyaasiyiin badan u diiday inay Baydhabo tagaan, sidoo kalena waxa uu xiray dad badan oo dhaliilay hab maamulkiisa.

3. Mucaaridka Koonfur Galbeed iyo gacan ka hadalka: Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu mucaaridka Koonfur Galbeed u sheegay in amniga ay ilaaliyaan oo aanay qori waxba ku doonin.

Waxa uu xasuusiyay dhinacyada in qofka xukunka haysta uusan qori kusii joogi karin, midka raadinayana in uusan qori ku qaadan karin.

4. Xaalkii hore ee magaalada Baydhabo: Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu xasuusiyay siyaasiyiinta kala aragtida duwan ee Koonfur Galbeed halkii ay magaalada Baydhabo ka timid, wixii ay dhib soo martay iyo halka ay maanta joogto oo uu sheegay inuu farqi weyn oo xaga horumarka ah uu jiro.

Wuxuu ka codsaday in magaaladan dib loogu celin halka ay ka timid oo wax walba wada-hadal lagu xaliyo.

5. Shirka iyo fursadaha: Xasan Sheekh wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay in shirkaan uu mira-dhal noqon doono oo reer Koonfur Galbeed ku filan yihiin in arrimahooda xalistaan.

Wuxuu ku taliyay in marka hore gacan ka hadalkii dhawaan dhacay si dhaqan ah loo xaliyo, inta kalana siyaasad ahaan loo wajaho oo laga heshiiyo waxa soo socda, oo loo fasiro karo doorashada.

Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh intaas ku daray in cidii isku dayda inay shirka fashiliso ay gacanta ka qaban doonaan, oo aan laga yeeli doonin.

Ciidankii magaalada usoo galay xiisada siyaasadda awgeed ee mushaarka ka qaata dowladda federaalka ayuu ku amray inay xeryahooda ku laabtan, haddii kale ay dowladda dhexe tallaabo ka qaadi doonto.

6. Koonfur Galbeed iyo dagaalka Al-Shabaab: Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dhamaad ku dhaw-yahay wajiga koowaad ee dagaalka Al-Shabaab oo Galmudug iyo HirShabelle laga fuliyay.

Wajiga labaad ayuu sheegay in uu noqon doono Koonfur Galbeed, wuxuu weydiistay siyaasiyiinta iyo maamulka Koonfur Galbeed in arrintaas loo diyaar-garoobo fursadna aan la siin kooxda Al-Shabaab oo hortaagan xasilloonida, bad-qabka iyo horu-socodka dowladda iyo dadka Soomaaliyeed.

Marka khudbada uu ka jeediyay furitaanka shirka la eego, Xasan Sheekh ma fasixin muddo kororsiga Lafta-gareen, laakiin mowqif la’aanta dowladiisa ee muddo kororsiga maamulada ayaa shaki badan galineysa shacabka.