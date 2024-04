Maxkamadda ciidamada oo la wareegtay kiiska musuqa ee ciidanka Danab (Daawo)

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo wareysi gaar ah siiyay Telefishinka Universal ayaa si faahfaahsan uga hadlay fadeexadda musuqmaasuq ee hareysay taliska ciidanka Danab.

Wasiirka ayaa xaqiijiyay in dhacdadan ay dhacday laba todobaad kahor, isla markaana jirto in la leexday raashinkii loogu talagalay ciidamada Danab ee Xoogga dalka Soomaaliyeed, kaas oo uu qiray in loo iib geeyay suuqyada waa wayn ee magaalada Muqdisho/

Jaamac ayaa xusay in falkan ay lug leeyihiin saraakiil sar sare oo ciidamada kamid ah, isla markaana lasoo xiray, si looga qaado tallaabo adag oo sharciga waafaqsan.

“Waxaa la xaqiijiyay in urur kamid ah guutada Danab raashiin loogu talagalay qayb kamid ah inay dad saraakiil ah si aan loogu talagelin u isticmaaleen” ayuu yiri wasiirku.

Sidoo kale wuxuu hadalkiisa sii raaciyay Arrinkaas isaga ah ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed waaxyihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay waxayna ogaadeen in arrinkaas uu jiro, ayna dadkii ku dhex jiray shaqada toos loogu qabtay”.

Dhinaca kale waxa uu tilmaamay in howsha ay hadda la wareegtay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayna socoto baaristii u dambeysay ee kiiskan xasaasiga ah.

Hadda howsha waxaa gacanta ku haya hay’adihii loogu talagalay sida Garsoorka, oo au ugu horreysi Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida waa lagu wargeliyay shaqadaasna hadeer meel fiican ayay mareysaa mar dhowna waxaan rajeyneynaa in baarista ay soo dhamaato, maxkamaddana ay natiijada la wadaagto shacabka Soomaaliyeed” ayuu mar kale yiri.

Waxaa kale oo uu ka hadlay tallaabada uu qaaday Mareykanka, isaga oo sheegay inay isla garteen in hadda kadib dowladda federaalka ay la wareegto raashinka ciidanka Danab, balse waxa uu tilmaamay in howlihii kale, sida shidaalka iyo taageerada uu sii wadi doono Mareykanka.

Dhankeeda dowladd Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u qiimeyn doonto xiriirka iyo iskaashiga kala dhaxeeya ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya ee Danab, kuwaas oo ay tababarto kadib fadeexad musuq-maasuq oo kusoo baxday.

Sarkaal Mareykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay dhammaan eedaha musuq-maasuqa u qaadaneyso si dhab ah.

“Waxaan rajeyneynaa inaan kala shaqeyno Danab abuurista ilaalinta lagama maarmaanka ah iyo tallaabooyinka isla xisaabtanka si looga hortago dhacdooyinka mustaqbalka ee saameyn kara kaalmadeena,” ayuu yiri sarkaalka u hadlay dowladda Mareykanka.

Fadeexaddan ayaa si weyn hareysay dowladda Soomaaliyeed, waxaana isha lagu wada hayaa natiijada baaritaanka socdo iyo tallaabada ay qaado Maxkamadda Ciidamada.