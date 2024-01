Odayaasha Somaliland oo go’aan lama filaan ah ku dhowaaqay kadib heshiiskii Addis Ababa

By Jamaal Maxamed

Saylac (Caasimada Online) – Qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa si weyn uga horyimid heshiiska badda ee Somaliland iyo Itoobiya.

Odayaasha ku nool magaalada Saylac oo ah halka xudunta u ah heshiiska badda lagu siiyay Itoobiya oo soo hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay heshiiskaasi.

“Waxaan nasiib darro ah iyadoo isku keeni kari la’yahay in dalka gudihiisa joogtay ee wax wada lahayn in maanta Xabashi baan is dul keeneyna la yiraahdo” ayuu yiraahdeen reer Saylac

Sidoo kale waxa ay odayaasha reer Saylac baaq cod dheer ah u direen shacabka Somaliland iyo guud ahaan Soomaali weyn oo ay ka dalbadeen inay diidaan heshiiskaasi.

“Waxaan ugu baaqeynaa cid kasta oo Somalilander ah ama Soomaali weyn ah halka ay doonto ha joogto oo aqoon leh oo lix jeclo ka qabta dalkeeda iyo baddeeda inay ka hadlaan oo arrintaasi foosha xun ay is hortaagaan” ayuu yiri oday ka mid ah dadka reer Saylac.

Dhinaca kale waxaa sidaan oo kale heshiiska Addis Ababa uga horyimid Beesha Ciise ee degta Somaliland, taas oo shir deg-deg ah ka yeelatay in badda lagu wareejiyo Itoobiya.

“Baddan waa bad Soomaaliyeed waa badan ay Soomaali meel kasta oo ay joogto ilaashaneyso weeye tu dheel-dheel lagu bixin karo oo cid kale lagu siin karo Muuse Biixiyow ma’aha” ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha Beesha Ciise oo la hadlay warbaahinta.

Sidoo kale wuxuu kusii daray “Haddii aad waxaas ka laabmi weydid Beesha Ciise talo ayay ka gaareysaa si deg-deg ah”.

Waxaa kale oo uu soo hadal qaaday arrinta aqoonsiga ee ay Somaliland ku bedalatay badda ay ku wareejisay Itoobiya, taas oo uu ku tilmaamay arrin la yaabkeeda leh.

“Aqoonsiga ku doon laguma oran inaad bad iibiso ama barri, badda iyo barriga Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto iyada iska leh cid kale looma daba fariisanayo shaqsi qurana ma iibin karo, mana bixin karo” ayuu mar kale yiri.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, ayada oo Somaliland ay dhaleeceyn gudaha iyo dibadda kala kulantay heshiiska Addiis Ababa oo 20 KM oo kamid ah baddeenna ku siisay Itoobiya.