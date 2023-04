Puntland oo war xasaasi ah kasoo saartay magacaabista Guuleed, eedeyn culusna u jeedisay DF

Garoowe (Caasimada Online) – Dowlad-goboleedka Puntland ayaa markale ka hadashay magacaabista Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu umagacaabay Ergeyga arrimaha Somaliland.

Puntland ayaa wax lala yaabo ku tilmaamtay in Xasan Sheekh uu xilligaan magacaabo Ergeyga Somaliland, ayada oo dagaal in ka badan laba bilood uu ka socdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.

War-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo ka koobna lix qoddob ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabada Xasan Sheekh uu qaaday ay u muuqato “Dhayalsi iyo hoos u dhig baaxadda culayska mushkiladda Laascaanood ka taagan iyo gudasho la’aanta waajibaadkeeda Dastuuriga ah ee difaacda shacabka Gobolka Sool.”

Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in magacaabista Ergeyga Somaliland ay muujiinayso wel-wel iyo shaki in aan dowladda federaalka ahi garsoore iyo dhex-dhexaad ka noqon karin colaadda Laascaanood iyo qadiyadda la isku hayo.

“Arrintaani waxay dhinac marsantahay tabashooyinkii dheeraa ee dadka Reer Sool iyo go’aankoodi ay ku caddeeyeen in aysan qayb ka ahayn Somaliland,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dowlad-goboleedka Puntland.

Puntland ayaa waxay ugu baaqday xukuumadda dowladda federaalka ah in aysan dhinac u xaglin ugana darin xaaladda murugsan ee ka taagan magaalada Laascaanood iyo Gobolada SSC.

Hoos ka aqriso War-saxaafadeedka Puntland oo dhameystiran

WAR-SAXAAFADEED

Magacaabis la yaab leh

In kabadan labo bilood waxaa magaalada Laascaanood ka socda dagaal xasuuq ah oo ay ciidamada Somaliland doonayaan in ay Gooni-goosad khasab ah ku meel mariyaan.

Colaadda Laascaanood ayaa keentay barakaca in ka badan 200 (labo boqol oo kun oo shacab), Dhimasho, Dhaawac iyo burbur hantiyeed oo baaxad leh.

Baahida ugu weyn ee maanta Laascaanood ka jirtaa waa sidii gurmad deg deg ah oo bini’aadantinimo loo gaarsiin lahaa dadka Colaaddu waxyeelaysay, ciidamada duulaanka ahna magaalada looga dulqaadi lahaa.

Waxaa la yaab noqotay in Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud uu si lama filaan ah 01 April 2023 Cabdikariin Xuseen Guuleed ugu magacaabo waxa uu ugu yeeray “Ergayga wada-hadalada Somaliland”.

Haddaba, sidee loo akhrin karaa, maxayse ka dhigan tahay magacaabidda Cabdikariin Guuleed?

1) Waxaa loo akhrin karaa marin-habaabin qorshaysan oo lagu deg degay si indhaha dadka Soomaalida ah iyo kuwa Beesha Caalamkaba looga jeedinayo Colaadda iyo xasuuqa dadka Reer Laascaanood, culayskana looga dulqaadayo Muuse Biixi iyo gabood falkiisa.

2) Dhayalsi iyo hoos u dhig baaxadda culayska mushkiladda maanta Laascaanood ka taagan iyo gudasho la’aanta waajibaadkeeda Dastuuriga ah ee difaacda shacabka Gobolka Sool.

3) Waxay muujiinaysaa wel-wel iyo shaki in aan Dowladda Federaalka ahi garsoore iyo dhex-dhexaad ka noqon karin colaadda Laascaanood iyo qadiyadda la isku hayo, madaama ay aragti gaar ah ka leedahay in Gobolada Sool iyo Sanaag ay qayb ka yihiin Somaliland, sida ka muuqata qoraalka magacaabista. Arrintaani waxay dhinac marsantahay tabashooyinkii dheeraa ee dadka Reer Sool iyo go’aankoodi ay ku caddeeyeen in aysan qayb ka ahayn Somaliland.

Waxay kaloo dhinac marsan tahay in Gobolada Sool iyo Sanaag ay Puntland wax ka dhisteen oo Dastuur ahaan iyo wax qaybsi ahaanba uga midyihiin.

Haddaba, waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Dowladda Federaalka ah in aysan dhinac u xaglin ugana darin xaaladda murugsan ee ka taagan magaalada Laascaanood iyo Gobolada SSC.

4) Hadalada dhiilada leh ee kasoo yeeraya qaar ka mid ah Madaxda sare ee Dawladda Federaalka ah iyo eedaynta gardarrada ah ee dusha laga saarayo hoggaanka dhaqanka Gobolada SSC inay iyagu ka dambeeyaan dhibtaada Laascaanood waa in la joojiyaa, raali gelinna laga bixiyo.

5) Dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa xukuumadda Somaliland in ay ciidamadeeda kala baxdo Gobolka Sool si nabad loo helo, dadka Reer SSC-na loo ogolaado in ay aayahooda go’aan ka gaaraan iyagoo xor ah.

6) Waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaalida ah, gaar ahaan shacabka Reer Puntland iyo Beesha caalamkaba in ay laban-laabaan gurmadka iyo dadaalada bini’aadantinomo ee lagu garab isataayo dadka ku wax yeeloobay colaadda magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos taga ee Gobolka Sool.

Dhammaad