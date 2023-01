Sawirro: Jubbaland oo ku dhaqaaqday fulinta qorshaha dagaal ee Xasan Sheekh

By Guuleed Muuse

Kismaayo (Caasimada Online) – Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Daraawiishta Jubbaland ayaa howl-gal culus ka wada deegaanka Janaay Cabdalle oo dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland.

Ciidamadan ayaa shalay kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaankan oo ah marin muhiima oo isku xira deegaano badan oo ka tirsan Jubbaland.

Saraakiisha ciidanka hogaamineysa ayaa sheegay in ay deegaanka Janaay Cabdalle duleedkiisa ka wadaan howl-gal sifeen ah, iyaga oo xusay inay ku daba jiraan firxadka dagaalamayaashii Shabaab ee shalay deegaankaasi iskaga baxay.

Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Daraawiishta Jubbaland oo wata gaadiidka dagaalka ayaa sidoo kale saldhigyo ka sameestay deegaanka Janaay Cabdalle.

Deegaanka Janaay Cabdalle ayaa dhaca kala-barka degmooyinka Kismaayo iyo Afmadow, waana deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobollada Jubbooyinka, Gedo iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya.

Maamulka Jubbaland ayaa dardar-gelinaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo si xowli ah uga socda qeybo kamid ah gobolada dalka, kaasi oo kal hore uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh.

Dagaalkan ayaa tan iyo markii uu billowday waxaa Al-Shabaab lagu gaarsiiyay jab xoogan, islamarkaana laga qabsaday deegaano horleh oo gacanta kooxda ku jiray sanado badan.

Afhayeenka laamaha amniga Jubbaland ayaa sheegay in xoreynta Janaay-Cabdalla ay bilow u tahay fulinta go’aankii madaxweynaha dalka ee ahaa in dagaal kama dambeys ah lagu qaado kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay in deegaano kale ay ku wajahan yihiin maalmaha soo socda.