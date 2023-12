Somaliland oo afar qodob oo xasaasi ah kasoo dabacday – Maxaa ku cusub heshiiska?

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Somaliland ayaa kasoo dabacday qodobo muddo ay ku dheganeyd, sida ku cad war-murtiyeedka laga soo saaray wada-hadalladii madaxda Dowladda Federaalka iyo Somaliland ku dhex-maray dalka Jabuuti.

Qodobadaas ayaa waxaa ka mid ah in markii u horreysay Somaliland aqbashay in war-murtiyeedka lagu qoro erayga ‘Gobollada Waqooyi,’ oo horey ay u diidaneyd in loogu yeero.

Waxaa kaloo iyana War-murtiyeedka ku xusnaa in halkii markii hore si garba siman loogu qori jiray Soomaaliya iyo Somaliland, in war-murtiyeedkaan uu ku soo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Somaliland.

Arrintaan ayaa ka dhigan in Somaliland aan dal ama Jamhuuriyad loo aqoonsaneyn, oo ay lamid tahay sida dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya, taasi oo u muuqata inay aqbashay mabda’ ahaan.

Qodobkaas wuxuu dowladda Somaliland geynayaa qaanadda ay ku jiraan maqaam ahaan Dowladda Puntland, Dowladda Jubbaland, Dowladdaha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed.

Sidoo kale Somaliland waxay markii ugu horreysay ogolaatay in war-murtiyeedka lagu soo daro qodobka Masiiriga ee midnimada oo wadahadaladii hore aan lagu soo darin, maadaama aysan madaxda Somaliland waligood ogolaan in laga hadlo arrimaha masiiriga ah.

Dhinaca kale, in markii ugu horreysay Wasiirka Arrimaha Gudaha uu Somaliland u saxiixay war-murtiyeedka ayaa ku cusub wadahadallada hadda bilowday, halka bayaanadii ka soo bixi jiray wadahadaladii hore uu Wasiirka Arrimaha Dibadda u saxiixi jiray Somaliland, taasi oo macnaheedu ahaa in Somaliland u dhaqmi jirtay sida dal madax-banaan oo kale.

War-murtiyeed ayaa xalay laga soo saaray shirkii dalka Jabuuti uga socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, kaas oo ka kooban 8 qodob.

Qodobka koowaad waxaa lagu go’aamiyey in dib loo bilaabo wadahadallada labada dhinac, iyadoo diiradda la saarayo arrimaha masiiriga ah, si loo gaaro xal-waara.

Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in 30 maalmood gudahood go’aan looga gaaro hanaanka geedi socodka wadahadalada bilaabanaya, iyadoo lasoo magacaabayo guddiyo farsamo oo fududeeya wadahadallada.

Labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la dhaqan-geliyo heshiisyadii horay loo galay sanadihii u dhaxeeyey 2012-kii ilaa 2020-kii.

Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran