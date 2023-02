Somaliland oo Farmaajo ku eedeysay qorshe yaab leh

Hargeysa (Caasimada Online) – Wasiir Gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegayo in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu qorsheynayey dagaal ka dhan ah Somaliland.

Wasiir Caateeye ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in Farmaajo uu ciidan la dagaalama Somaliland ku soo tababaray Turkiga ioyo Eritrea, sida uu hadalkiisa u dhigay.

Sidoo kale qoraalka wasiirka gaashaandhigga Somaliland qeybtiisa dambe waxaa ku xusan in Somaliland lagula dagaalamayo hub loogu deeqay Soomaaliya.

“Qorshahan lagu khal-khal gelinayo xasiloonida Somaliland ayaa soo socday muddo sanado ah, iyadoo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Farmaajo uu ciidamo tababar ku soo qaatay dalalka Eritrea iyo Turkiga, u jeedkooduna yahay inay la dagaalamaan Somaliland. Hubka loogu deeqay Soomaaliya ayaa lagula dagaalamay Somaliland,” Wasiir Gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.

The plan to destabilize Somaliland had been years in the making, with the former President of Somalia, Farmajo, sending soldiers to receive training in Eritrea and Turkey with the intention of fighting Somaliland. Arms donated to Somalia are being used to fight Somaliland. pic.twitter.com/4dxEqM80tk

— Abdiqani Mahamoud Ateye (@AbdiqaniMin) February 13, 2023