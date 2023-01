SOOMOW: Ciidanka ku naf waaya dagaalka Al-Shabaab lama dhihi karo waa dhinteen

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Cabdiqaadir Soomow oo maanta khudbad ka jeediyay furitaanka shirweynaha Culimadda Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidamada dagaalka kula jira kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ay shuhado yihiin haddii ay ku dhintaan dagaalka.

Sheekh Soomow ayaa waxa uu dagaalka socda ku macneeyay “Jihaad loogu jiro Islaamnimada saxda ah” taasi oo ay kooxaha xagjirka ah suurad xumeeyeen, islamarkaana u adeegsadeen si qaldan, sida uu hadalka u dhigay.

“Dhamaanteen waxaa nagu waajib ah in aan galno Jihaadka, waxaa rabaa in loo duceeyo dhamaan intii ku shahiiday. Geesiyaasha ku dhintay dagaalka waa shahiideen waa dhinteen yaa la dhihin oo loo baroordiiqin,” ayuu yiri Sheekh Soomow.

Waxa uu sii raaciyay hadalkiisa “Kuwa anaga naga dhinta waa Ahlu-Janno, ciidamada qalabka sida waxay ku jiraan Jihaad fii-sabiili-laah. Khawaarij in aan bixino ayaa isku waafaqsanahay.”

Sidoo kale waxa uu adkeeyay in laga toobad keeno maanta oo kale Culimaddii Soomaaliyeed ee la-laayay, taasi oo dowladdii millateriga aheyd ay xasuuqday 23 Janaayo 1975-kii kadib markii ay ka horyimaadeen falal kasoo horjeeda Diinta oo ay ku kacday.

“Haddii aan saxno fikirkaas, waa in laga towbad keenaa maalintii culimaddii Soomaaliyeed la-laayay oo weliba Salaad towba la tukado oo meeshii la tago waa ku waafaqsanahay.”

Sheekh Soomow ayaa ugu dambeyntiina wuxuu ugu baaqay dadkii iska lahaa fikirka xagjirka ah ee Diinta sida qaldan u adeegsaday ee Shabaab ku gumaadayaan bulshada in ay Ilaahay uga towbad keenaan.

“Nebiga CSW ayaa horay noogu sheegay in ay imaan doonaan Qoom cibaado badan balse aysan kalxamaha dhaafsiisnayn Alle ka cabsigoodu. Qof walba oo kaalin kulahaa in fikirkaan guracan dalka la keeno waa in uu Alle u laabto Ummadana cafis weydiisano.”