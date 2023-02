Wareysi: Jabuuti oo kooxdii Farmaajo ku eedeysay arrin ku saabsan xiisadda Laascaanood

By Zahra Axmed Gacal

Jabuuti (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka mid ah baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa ka soo hadlay xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Laascaanood oo mar dowladda Jabuuti lagu eedeeyey inay ku lug leedahay.

Xildhibaan Cabdow ayaa kooxdii Nabad iyo Nolol ee Farmaajo hoggaami jiray ku eedeeyey inay dacaayad la daba-joogaan reer Jabuuti, isla markaana ay baraha bulshada ku faafiyeen warar sheegaya in Jabuuti ay hurineyso xiisadda Laascaanood.

“Sanadahaan waxaa socday dacaayad ay dowladdii hore ee Nabad iyo Nolol la daba joogtay reer Jabuuti, dacaayado xun ayey naga faafiyeen, waxay doonayeen inay nagu diraan walaalaheen, laakiin anagu kama tanaasuleyno gurmadkeenna Hiil-walaal, sida uu Madaxweyne Xasan Sheekh sheegay waxa naga dhexeeya bir ma goyn kareyso, biyana ma meyri karaan,” ayuu yiri Xildhibaankaan reer Jabuuti.

Xildhibaanka oo wareysigaan siiyey Dalsan TV ayaa si adag u beeniyey in Jabuuti ay hurineyso colaada Laascaanood, isagoo ku dooday in ajendaha Jabuuti uu yahay oo kaliya in la caawiyo cid kasta oo isirka Soomaali sheegata.

Cabdow Ciise oo sheegay inuu yahay Xildhibaan mucaarad ku ah xukuumadda Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ee Jabuuti ayaa hadana ka difaacay eedeymaha loo jeediyey dowladaas oo dad ka soo jeeda Laascaanood ay ku eedeeyeen inay kala safatay Somaliland.

“Si kasta ayaan u baarnay, waxaan cadeynaa in dowladda Jabuuti aysan sina ugu luglaheyn xiisadda Laascaanood, anagoo ah xisbiga garabka mucaaradka ah, taas ayaan soo xaqiijinay, tani waa xumaan lagu faafiyey baraha bulshada,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdow.

Xildhibaanka ayaa Soomaalida ka cosday inay isku noqdaan oo walaalnimada ilaaliyaan oo is dilka iska dhaafaan, “Shacabiga Soomaaliyeed iyo kan reer Jabuuti ayey doonayaan inay xumaan kala dhex dhigaan kuwa faafiyey warkaas, laakiin anagu xumaan kama shaqeyno,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.

Ugu dambeyntii Xildhibaanka ayaa sheegay in Jabuuti ay mar kasta dooneyno inay gogol u fidiso oo u fududeyso inay heshiiyaan cid kasta oo Soomaali ah oo wax kala tirsaneysa, si lamid ah gogoshii Carta, sida uu sheegay Xildhibaan Cabdow.

Hoos ka dhageyso wareysiga.