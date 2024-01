Xog: Laftagareen oo caqabad ku noqday dagaalka Al-Shabaab iyo khilaaf culus oo qarxay

By Zahra Axmed Gacal

Baydhaba (Caasimada Online) – Khilaaf culus ayaa ka dhex qarxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, kadib markii uu is hortaagay qorshe ay wadatay dowladda dhexe oo ku saabsan dagaalka Al-Shabaab.

Ilo xog ogaal ah oo Caasimada Online uga waramay khilaafkaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dooneysay inay ciidamo badan geyso deegaanada Koonfur Galbeed, si loo bilaabo wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab.

Cabdicasiis Laftagareen ayaa la sheegay inuu hor istaagay qorshahaas, isagoo si cad u diiday in dowladda federaalka ay ciidan cusub geyso gobollada uu xukumo, taas oo ka dhigan inuu hor istaagay dagaalka Al-Shabaab.

Cabdicasiis Laftagareen ayaa sababta uu u diidan yahay ciidankaan iyo in la bilaabo wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab waxaa lagu sheegay cabsi uu ka qabo in deegaanada maamulkiisa ay awood badan ku yeelato dowladda dhexe, maadaama ay geyneyso ciidamo xoog leh oo la doonayo inay Shabaab ka xoreeyaan.

Qorshaha Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ah in ciidamo badan oo ka tirsan xoogga dalka oo lagu soo tababaray Masar, Eritrea iyo Uganda ay dowladdu geyso K/Galbeed, si ay u xoojiyaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ee ka dagaalama Bay, Bakool iyo Sh/Hoose.

Madaxweynaha K/Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxaa ku jira damac ah inuu sii xajisto kursiga, isagoo qabanaya doorasho uu isagu maamulayo, kana shaqeynaya sidii uu ugu soo laaban lahaa xukunka.

Xogta aan ka heleyno khilaafkaan waxay intaas ku dareysaa in Laftagareen uu hor istaagay magacaabista saraakiisha qeybaha booliska iyo militeriga oo dowladda federaalka ay ku sameysay is-bedel.

Sidoo kale waxaa la sheegay in Laftagareen uu garab ka dalabday Itoobiya oo ciidamo ay ka joogaan deegaanada Koonfur Galbeed, isagoo ka dhaadhicinaya Itoobiya inay taageerto qorshaha uu ku diidan yahay in dowladda federaalka ay ciidamo geyso K/Galbeed.

Ilo wareedyada noo waramay waxay noo xaqiijiyeen in Laftagareen uu qorsheynayo in bisha May ee sanadkaan uu soo xulo xildhibaano isaga dib u soo doorta, isagoo ka tusaale qaadanaya doorashadii uu qabtay Saciid Deni, taas oo ku kalifeysa inuu diido ciidamadii DF ay ka howlgelin laheyd deegaanada uu xukumo.

Laftagareen wuxuu qorshahaan ku garab wadaa abaabul ay isbaheysi ku sameysanayaan dowlad goboleedyada, kooxdii uu ka tirsanaa ee Nabad iyo Nolol ayaa kala shaqeyneysa abaabulka isbaheysigaas, maadaama ay doonayaan inuu sii joogo xukunka.