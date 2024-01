Xog: Safiirkii ITOOBIYA oo isaga baxay MUQDISHO

By Asad Cabdullahi Mataan

Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirkii Itoobiya u fadhiyey magaalada Muqdisho Danjire Mukhtaar Maxamed Waare ayaa shalay isaga baxay magaalada Muqdisho, kuna laabtay dalkiisa, sida ay ilo-wareedyo u xaqiijiyeen Caasimada Online.

Weli ma cadda haddii safiirka ay cayrisay dowladda federaalka Soomaaliya iyo haddii ay u yeertay dowladdiisa. Soomaaliya iyo Itoobiya ayaan labadaba wax war ah kasoo saarin bixitaanka safiirka

Bixitaanka safiirka ayaa timid shan maalmood kadib markii Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeedii Itoobiya, ayada oo ka careysan heshiiska ay Itoobiya la gashay Somaliland oo sida la sheegay lagu siiyey qeyb ka mid ah badda Soomaaliya.

Dhul-badeedkaas oo dhan 20 km ayey Somaliland sheegtay inay ku beddelatay in Itoobiya ay siiso aqoonsi. Hase yeeshee Itoobiya weli ma xaqiijin inay aqoonsan doonto Somaliland, balse waxay sheegtay in marka ay hesho badda kadib ay darsi doonto sidii ay mowqif uga qaadan laheyd arrintaas.

Xaqiijin la’aanta Itoobiya ayaa abuurtay shaki badan oo ku yimid qaar ka mid ah dadka reer Somaliland ee markii hore taageersanaa heshiiska, kuwaas oo hadda billaabay inay su’aalo ka keenaan tallaabada uu Muuse Biixi qaaday.

Dhowaan ayey aheyd markii caro xoogan ay ka dhalatay kulankii ay dowladda Soomaaliya la yeelatay xubnaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Muqdisho, kaasi oo uu kasoo muuqday Danjire Mukhtaar Maxamed Waare.

Shirkaan oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay isugu yeertay Danjirayaasha Beesha Caalamka ayaa waxay uga warbixisay xaaladda go’aanka Soomaaliya ee ku wajahan xad-gudubka Itoobiya ee madax-banaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Arrinta yaabka leh ayaa aheyd in isla shirkan looga hadlayay xadgudubka Itoobiya uu fadhiyay safiirkeeda, taas oo dad badan ay ka falceliyeen.

Siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ka hadlay arrintan, wuxuuna sheegay in laga haboonaa in safiirka dalka uu sii joogo, kana soo dhex muuqdo shirkii looga hadlay xadgudubka dalkiisa.

“Ma ahayn in Safiirka Itoobiya uu weli dalka joogo, oo uu maanta dhex fadhiyo diblomaasiyiintii xadgudubka dalkiisa lagala hadlayey. Waxay ahayd in ugu yaraan dalkiisa loo diro. Haddii xukuumaddu xilkeedii gudan waysay, waa in Baarlamaanku waajibkiisa gutaa,” ayuu ku yiri war qoraal ah oo uu soo saaray xildhibaank.