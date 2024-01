Xog: Xasan Sheekh oo safarkii Dhuusamareeb u soo gaabiyey xiisada NISA iyo HORMUUD

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta deg deg ah uga safray magaalada Dhuusamareeb oo qorshihiisu uu ahaa in ilaa 17-ka bishaan uu joogo, waxayna Caasimada Online heshay xogta sababta soo dedejisay safarka madaxweynaha.

Safarka Madaxweynaha ee Muqdisho ayaa ku saabsan xiisadda ka dhex qaraxday hey’adda NISA iyo Shirkadda Hormuud oo xubno ka tirsan maamulka laga xiray.

Maanta hey’adda NISA iyo maamulka Shirkadda Hormuud waxay soo saareen labo war-saxaafadeed oo dhinac kasta uu ku faah-faahinayo waxa ay isku hayaan.

Maamulka Hormuud Telecom waxay sheegeen in NISA ay soo weydiisatay xogta muwaadiniin isticmaala adeegga shirkadda, isla markaana sharcigu uusan qabin in la bixiyo xogta muwaadinka.

Intaas kadib, Hormuud waxay sheegtay in ciidamada NISA ay u awood sheegteen shirkadda, isla markaana ay xireen xarumo iyo xubno sare oo ka tirsan maamulka shirkadda Hormuud iyo Bangiga Salaam oo hoos taga Hormuud.

Hey’adda NISA ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga jawaabeyso warka Hormuud Telecom, waxayna faahfaahisay sababta ay u xirtay xarumaha iyo xubnaha ka tirsan shaqaalaha Hormuud.

NISA waxay meesha ka saartay inay raadineyso xogta muwaadiniin gaar ah, balse waxay cadeysay inay beegsaneyso dhaq-dhaqaaqa argagixisada, gaar ahaan xubno la tuhmayo inay ka qeyb qaadan jireen weeraradii loo geystay xarumaha shirkadda Hormuud, kuwaas oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda, balse hadda baxsaday.

Sidoo kale NISA, waxay maamulka shirkadda ku eedeysay inay diideen in la tuso hey’adda dhaqdhaqaaqa xubnaha looga shakiyey weeraradii loo geysa jiray shirkadda, isla markaana la fakiyey xubnihii laga shakisanaa, sidoo kale NISA waxay qoraalka ku cadeysay in dhamaadkii bishii 12-aad ay Hormuud ka codsatay NISA in la baaro qolada weerartay xarumaha, shaqaalaha iyo gaadiidka shirkadda.

Maanta xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex qaraxday Hormuud iyo NISA, waxayna madaxweynaha ka dalbadeen inuu soo farogeliyo arrintaan, maadaama shirkadaan ay muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed.

Madaxweynaha ayaa arrintaan darteed u soo gaabiyey safarkiisii Dhuusamareeb, wuxuuna caawa horay ka galay xal u helidda dooda NISA iyo dacwada Hormuud, xalka xiisadaan ayaana laga sugayaa, sida ay ogaatay Caasimada Online.