Aqriso: Magacyada shirkadaha ku guuleystay adeega Xajka 2024 oo lagu dhowaaqay

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga Tartansiinta Shirkadaha adeega xajka ayaa soo saarey liiska kama dambeyska ah ee magacyada shirkadaha ku guuleystey fulinta adeegga xajka sanadka 1445/2024.

Guddiga tartanka adeega Xajka sanadka 1445/2024 ayaa shaaciyay in 72 shirkadood ay ku guuleysteen tartanka adeega Xajka, kuwaasi oo kasoo dhex baxay shirkado badan oo u tartamay adeega Xajka.

Liiska kama dambeyska ah ee magacyada shirkadaha ku guuleystey fulinta adeegga Xajka ayaa waxaa safka hore kaga jiray shirkadaha kala ah; Abmoji Travel and Tourism Agency, Abuu Travel & Toursim Agency, African Express Airways Somalia LTD, Al Bakri Travel for Hajj and Umrah, Alfajri Travel & Services iyo Al-Madina Travel & Tourism.

Guddoomiyaha guddiga tartansiinta shirkadaha adeegga Xajka ahna agaasimaha guud ee wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maxamed Xaaji Ibraahim oo ay garab taagan yihiin guddiga ayaa ku dhowaaqay liiska shirkadahaan.

Waxa uu sheegay in tartan uu u dhacay qaab furan oo cadaalad, “Waxaan u mahad-celineyna Madaxda Qaranka iyo sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Awqaafta oo aan saacad naga maqneyn, naguna garab istaagay wax walba ka guddi ahaan.”

“Natiijadii kama dambeysta aheyd ayaa u taaganahay, Umadda Soomaaliyeed waxaa u sheegayna oo aan halkaan ka shaacineyn si rasmi in 72 shirkadood kusoo baxay tartanka oo shirkado Soomaaliyeed, waana shirkadihii kama dambeysta ugu guuleystay.”

Hoos ka aqriso magacyada shirkadaha kusoo baxay tartanka;