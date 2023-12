Daawo: Faah-faahinta hoobiyeyaal ku dhacay Boondheere + Khasaaraha

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay tiro hoobiyeyaal ah oo saaka ku dhacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo dhaliyay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac.

Hoobiyeyaashan ayaa si gaar ah looga dareemay aagga xarunta madaxtooyada, gaar ahaan dhanka degmada Boondheere ee gobolka Banaadir.

Mid kamid ah hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay guri ay dagan yihiin dad shacab ah oo ku yaalla xaafadda Sheekh Yuusuf Alkawnayn ee degmadaas sida ay sheegeen goobjoogayaal.

Wararka ayaa sheegaya in hoobiyahaas ay ku geeriyootay hooyadii qoyska, kadib markii uu qolkeeda ku habsaday madfa lasoo tuuray saaka aroortii hore.

Hooyo kamid ah dadka deegaanka oo la hadashay Telefishinka Somali Cable ayaa faahfaahin ka bixisay dhacdadaasi, waxayan xaqiijisay inay go’go’day hooyada geeriyootay.

“Saaka saaladdii subax marka ay ahayd waxaanu ka war helnay annaga oo jiifna qarax weyn oo meel kasta laga maqlay oo hoobiye ah famil meel deggan ayuu ku dhacay islaan guriga mas’uul ka ah carruurta iyo reerka dhashay buu ku dhacay” ayay tiri.

Sidoo kale waxa ay sii raacisay “Islaanta way go’go’day guryihii way dumeen dadkii meesha wada joogay way soo yaaceen”.

Dhanka kale ciidamada ammaanka ayaa haatan bilaabay howlgallo baaritaano ah, kadib weerarkaas oo uu bartilmaameedkiisu ahaa xarunta madaxtooyada Soomaaliya.

Maalmihii u dmabeeyay xaaladda ammaan ee caasimada ayaa ahayd mid deggan, waxaana yaraaday weeraradii iyo qaraxyadii horay uga dhici jiray degmooyinka gobolka Banaadir.