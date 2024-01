Daawo: Kheyre Cali Kheyre oo arrimo xasaasi ah ka dhex sheegay caleemo saarka Deni

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta khudbad cajiib ah ka jeediyay xafladda caleema saarka madaxweynaha Puntland Saciid Deni, taas oo ay ka qayb-galeen madax kala duwan.

Khayre ayaa soo hadal qaaday arrimo xasaasi ah oo taabanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan dastuurka iyo damaca Itoobiya ee ku aadan badda Soomaaliya.

Ra’iisul wasaarihii hore ayaa sheegay in Baarlamaanka Soomaaliya uu shalay qaaday tallaabo keeneysa xiisad iyo xasarad siyaadeed oo ku aadan arrimaha Dastuurka.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in laga haboonaa in lagu deg-dego wax ka beddalka Dastuurka, isaga oo sheegay in laga heshiin karay kahor tallaabadaasi.

“Waxaan ka xumahay in Baarlamaanka Soomaaliya oo shalay martigeliyey xiisad iyo xasarado siyaasadeed oo ay sabab u tahay inaan dadajinayo wax ka badalka dastuurka. Majirto meel loo deg dego waan dhammeystiri karnaa annaga oo heshiis ah” ayuu yiri.

Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale soo hadal qaaday isbeddalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka, gobolka iyo calaamka.

“Xafladda caleema saarka ee aan isugu nimid waxay kusoo aadeysaa ayada oo ay dalka ka jiraan fursado iyo caqabada isbarkan, waxayna kusoo aadeysaa, ayada oo ay isbeddalo waa weyn ay ka socdaan dalka, gobolka iyo caalamka” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Mr. Khayre ayaa sidoo kale ka hadlay damaca gurracan ee ay Itoobiya ku dooneyso badda Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in muddo dheer ay soo waday qorshahaasi.

“Waxaa kale oo ay kusoo aaday ayada oo damac iyo duulaan ay Itoobiya ku dooneyso inay boobto baddeenna iyo khayraadkeenna” ayuu mar kale yiri Xasan Cali Khayre.

Ugu dambeyn wuxuu farriin u diray dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowlad goboleedyada oo uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan danta guud.

“Dowladda hadda joogta iyo dowlad goboleedyada waxaan ugu baaqayaa inaan ku cibra qaadano wixii aan soo marnay muhiimad iyo mudnaan gaar ahna aan siino danta guud, sharciga taliyo, caqliguna na hago” ayuu khudbaddiisa kusoo gabagabeeyay Khayre.