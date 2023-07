Daawo: Maxkamadda racfaanka oo sii adkeysay xukunka 36 ajaaniib ah

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta go’aan kasoo saartay dhageysiga dacwad ka dhan ah 36 kalluumeysato ajaaniib ah oo ay dhowaan xukun kusoo ridday maxkamadda gobolka, kadibna kasoo qaatay racfaan.

Ajaanibtaan oo u kala dhalatay dalalka Iran iyo Pakistan ayaa lagu helay inay si sharci darro ah uga kaluumeysanayeen xeebaha dalka waxaana laga soo qabtay dhanka degmada Hobyo ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.

Maxkamadda racfaanka ayaa wax ka beddashay xukunka maxkamadda gobolka Banaadir ayada oo sii adkeysay ganaaca lacageed ee lagu ridday ajaaniibtan.

Midkiiba waxay maxkamadda racfaanka ku xukuntay $12,000, halka uu markii hore ahaa ganaaxaasi 11,000 oo dollarka Mareykanka ah.

“Maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo kamid ah eedeysanayaasha ganaax lacageed oo dhan 326,400 oo kun oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $12,000, wadarta lacagtaas waxay noqoneysaa $432,000” ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda racfaanka.

Sidoo kale waxay maxkamaddu xukuntay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto doomaha ay wateen raggan iyo kalluunka ay soo qabsadeen oo ay horay u iibisay dowladdu.

“Waxay sidoo kale ku xukuntay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto labada doomood iyo qalabka saaran iyo qarashkii kalluunkii saarnaa oo horay loo iibiyay” ayuu mar kale yiri.

Maxkamadda sidoo kale waxa ay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka Banaadir iyo tarjumaanka kale ee maxkamadda racfaanka in lacagihii ku baxay laga jaro qarashaadka ay maxkamaddu xukuntay in lala wareegay.

“Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay tahay 31-07, 2023-ka, ciddii aan ku qancin waxaa u furan cabasho waafaqsan sharciga,” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.