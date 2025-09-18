Daawo: Muungaab oo shaaciyay go’aan cajiib ah oo uu kor ugu qaaday dakhliga gobolka

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha gobolka Banaadir, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa shaaciyay in dowladda hoose ee Xamar ay sameysay kor u kac dhaqaale mudaddii koobneyd uu joogay xafiiska.
Guddoomiye Muungaab ayaa sheegay inuu dib u habeyn ku sameeyay maamulka gobolka, isla markaana uu meesha ka saaray malaayiin doollar oo si macno darro ah uga bixi jirtay dawladda hoose ee Xamar.
Muungaab ayaa shaaciyay in tallaabooyinkan u horseedeen in gobolka Banaadir uu dhaqaale ahaan isku filnaado, isla markaana uu muddo saddex billood ah lagu dhiso waddooyin muhiim ah oo sanado la dhaqaajin waayay.
“79 agaasime oo qaarkood magacyadooda haddii la idin sheego fadhiga qosol uga kaceysaan ayaa meesha ugu nimid, waxaan kusoo reebnay 34. Waxeena nasoo galaayay waa beekhaamsanay, waxa naga baxaya halka ay ku baxayaan ayaa hubsanay, dakhligii ayaa noo kordhay,” ayuu yiri Guddoomiye Muungaab.
Waxa uu intaas kusii daray: “Cayrtii la qaadanayay iyo lacagihii sharci darrada ku dhisnaa waa joojinay. Dhaqaalaha dowladda hoose qaado waa canshuur, waana inay ku baxdo meel shacabka wax u tareysa, cidda aan siinayno waa inay noqoto cid shacabka u shaqeynaysa.”
Muungaab ayaa sheegay in dowladda hoose ee Xamar ay si buuxda u maalgelisay waddooyin dhowr ah oo kamid tahay tan shaqaalaha iyo dabka, halka uu xusay waddooyin kale oo dhismahoodu socdaan, kuwaas oo ay ka taageerayaan saaxiibada caalamka.
“Bishii May iyo April waxay dowladda hoose ee Xamar ku sigatay inay mushaarka shaqaalaha iska bixin wayso, laakiin saddexdii bil ee u dambeysay mushaarkii waa bixinay, waxaana bixinay malyuumaadkii ku baxayay waddooyin kamid yihiin shaqaalaha, dabka, soobe iyo via Moscow” ayuu yiri.
Maamulka cusub ee gobolka Banaadir ayaa dhawaan u dabaal-degay waxqabadka 100 maalmood ee u horreeyay, kaasi oo lagu soo bandhigay waxqabadka dowladda hoose ee Xamar iyo waddooyinkii u badnaa oo xariga laga jaray.
Hoos ka daawo muuqaalka