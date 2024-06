Daawo: Taliska xoogga oo qabsaday waqti kooban oo Shabaab ay ku soo afjarayaan

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliye ku xigeenka Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyed Generaal Maadeey Sheekh Nuur Ufuroow ayaa galabta ka hadlay dagaalka Al-Shabaab, isagoo sheegay in bishaan lagu jiro ee Juun aysan la dhaafi doonin kooxda Al-Shabaab.

Jeneraal Ufurow ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay gaareen dhamaan goobihii ay duulaanka ka qaadi lahaayeen, isagoo balan qaaday, inay maalmo gudahood ay ku soo qabqaba doonaan kooxda Al-Shabaab.

Taliyaha ayaa hadalkaan ka sheegay kulan maanta uu furay Ra’iisul Wasaaraha XFS, kaas oo ku saabsanaa barnaamij loogu magac daray “Hooyo u Hiilli Qarankaaga,” oo lagu muujinayo kaalinta muhiimka ah ee hooyooyinka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin amniga iyo xasillinta dalka.

“Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta waxay sugayaan kaliya in la dhaho xabadda bilaaba, xiligaan aan idinla hadlaayo ciidanka qeyb kasta meeshii loogu talagalay ayey ku sugan tahay, guusha waxay haya Allaah, laakiin anaga iyo Shabaab bishaan Juun islama dhaafi doono insha allah,” ayuu yiri Taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka.

Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidankii ugu dambeeyey ee xoogga dalka ay maalmo ka hor Muqdisho ka baxeen, “Mudane Ra’iisul Wasaare, ciidan aan rabno inay dagaal galaan maanta Xamar nagama joogaan, waxaa loo jiheystay furimaha dagaalka, waxay sugayaan amarkii ay xabadda ku bilaabi lahaayeen,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Taliyaha.

Ra’iisul Wasaaraha XFS oo barnaamijka “Hooyo u Hiilli Qarankaaga” daahfuray ayaa si qoto dheer uga hadlay sida ay haweenku u yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee dhisidda nabadda iyo amniga, waxuuna tilmaamay in Hooyooyinku ay leeyihiin awood gaar ah oo ay ku baraarujiyaan bulshooyinka, una horseedaan xasillooni iyo is-aaminaad.

Waxa uu sheegay in kooxaha Khawaarijta ah iyo qabylaaddu ay yihiin hooyada danbiyada iyo xumaanta, loona baahan yahay in wadajir loogu istaago ciribtirkooda, isaga oo ku adkeeyey hooyooyinka Soomaaliyeed in ay doorkooda ka qaataan sidii guryaha looga soo saari lahaa kuwa danbiyada geysanaya ee ku dhex dhuumanaya shacabka.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku boorriyay haweenka Soomaaliyeed in ay sii wadaan dadaalkooda ku aaddan dagaalka Khawaarijta, isaga oo xusay in Xukuumadda DanQaran ay diyaar u tahay in ay taageerto haweenka, si ay u gaaraan himilooyinkooda.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa sheegay in hooyooyinku ay yihiin furaha horumarinta iyo badbaadada Qarankeenna. Wuxuuna ugu baaqay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada in ay garab istaagaan hooyooyinka, si loo xaqiijiyo Soomaaliya nabad ah oo horumarsan.

Hoos ka daawo