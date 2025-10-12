DAGAAL ka dhex qarxay Afghanistan iyo Pakistan iyo boqolaal qof oo ku dhintay

Kabul (Caasimada Online) – Tobannaan dagaallame ayaa ku dhintay iska hor imaad xuduudeed oo habeenimadii dhexmaray Pakistan iyo Afghanistan, sida ay labada dhinacba sheegeen Axadda maanta ah.
Waa dagaalkii ugu cuslaa ee dhexmara labada dal ee deriska ah tan iyo markii Taalibaan ay la wareegtay awoodda Kabul. Ciidanka millateriga Pakistan waxay sheegeen in 23 askari oo ka tirsan looga dilay iskahorimaadka. Halka Taalibaan ay sheegtay in sagaal qof oo dhankooda ah ay dhinteen.
Xiisadda ayaa sii korortay kaddib markii Islamabad ay ka dalbatay Taalibaan inay tallaabo ka qaaddo maleeshiyaadka kordhiyay weerarrada ay ka geystaan gudaha Pakistan, iyadoo sheegtay inay ka soo howl galaan saldhigyo ay ku leeyihiin Afghanistan. Maamulka Taalibaan, oo awoodda la wareegay 2021-kii, ayaa beeniyay in maleeshiyaad u dhashay Pakistan ay ku sugan yihiin dhulkooda.
Dhinac walba wuxuu sheegtay inuu khasaare aad uga badan gaarsiiyay dhinaca kale, iyagoo aan soo bandhigin wax caddeyn ah. Pakistan waxay sheegtay inay dishay in ka badan 200 oo dagaallameyaal Taalibaan iyo xulafadooda ah, halka Afghanistan ay sheegtay inay dishay 58 askari oo Pakistani ah. Si madax bannaan looma xaqiijin karo tirakoobyadaas.
Duqeymaha Pakistan oo sababay weerarro jawaab celin ah
Khamiistii, Pakistan waxay duqeymo cirka ah ka fulisay Kabul iyo suuq ku yaalla bariga Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiisha amniga Pakistan iyo Taalibaan, taasoo horseedday weerarro aargoosi ah oo ay qaadday Taalibaan. Pakistan si rasmi ah uma aysan qiran duqeymahaas cirka ah.
Ciidamada Afghanistan ayaa Sabtidii xilli dambe rasaas ku furay fariisimo xuduudeed oo ay leedahay Pakistan. Pakistan waxay sheegtay inay kaga jawaabtay rasaas iyo madaafiic. Labada dalba waxay sheegteen inay burburiyeen fariisimo xuduudeed oo uu lahaa dhinaca kale. Saraakiisha amniga ee Pakistan ayaa baahiyay muuqaal ay sheegeen inuu muujinayo fariisimaha Afghanistan oo la beegsanayo.
Iska horimaadku wuxuu inta badan istaagay subaxnimadii Axadda, sida ay sheegeen saraakiisha amniga ee Pakistan. Laakiin deegaanka Kurram ee dalka Pakistan, rasaas goos goos ah ayaa weli socotay, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta deegaanka iyo dadka deggan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa horay u sheegtay in howlgalkoodu uu dhammaaday saqdii dhexe ee xilliga dalkaas.
Kabul waxay Axaddii sheegtay inay joojisay weerarrada kaddib codsi uga yimid Qatar iyo Sacuudi Carabiya. Labada dal ee Khaliijka Carbeed ayaa soo saaray bayaan ay walaac kaga muujinayaan iska horimaadyada.
“Ma jirto wax khatar ah oo ka taagan meel ka mid ah dhulka Afghanistan,” ayuu yiri afhayeenka maamulka Taalibaan, Zabihullah Mujahid, Axaddii. “Imaarada Islaamiga ah iyo shacabka Afghanistan waxay difaaci doonaan dhulkooda, waxayna ku adkeysanayaan difaacaas.” Mujahid wuxuu sheegay in dagaalku uu weli ka socdo meelaha qaar.
Isgoysyada xuduudda oo la xiray
Saraakiisha Pakistan ayaa Axaddii sheegay in Pakistan ay xirtay goobaha looga gudbo xuduudda dhererkeedu yahay 2,600 km (1,600 mayl) ee ay la wadaagto Afghanistan, xuduuddaas oo ah mid lagu muransan yahay oo xilligii gumeysiga loo bixiyay Khadka Durand, taasoo uu jeexay gumeystihii Ingiriiska sannadkii 1893-kii.
Labada isgoys ee waaweyn ee xuduudda Afghanistan, ee Torkham iyo Chaman, iyo ugu yaraan saddex isgoys oo kale oo yaryar, oo kala ah Kharlachi, Angoor Adda iyo Ghulam Khan, ayaa la xiray Axaddii, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta deegaanka.
Duqeymaha cirka ee Pakistan waxay ku soo beegmeen booqasho naadir ah oo uu hoggaamiye ka tirsan Taalibaan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Amir Khan Muttaqi, uu ku tagay dalka India, taasoo keentay in India ay Jimcihii ku dhawaaqdo inay sare u qaadayso xiriirka.
India waa dal ay Pakistan is hayaan muddo dheer, waxaana socdaalkaasi uu walaac ka dhaliyay Islamabad.